Les sages-femmes, mobilisées même pendant les fêtes pour exiger des conditions de travail décentes

Entre le 24 et le 31 décembre 2021, les sages-femmes continuent de se mobiliser pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de mesures pour assurer l’attractivité de la profession.

Fin novembre 2021, le gouvernement annonçait plusieurs mesures dont une revalorisation salariale et un allongement de la durée d’études.

De quoi apaiser la grogne des sages-femmes, qui protestent depuis de longs mois et demandent des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de travail ?

Plusieurs organisations syndicales avaient signifié que le compte n’y était pas, et poursuivent vaille que vaille la mobilisation, même en cette période de fêtes de fin d’année.

Soutenue par la CGT et la CFCT, l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes a appelé à une semaine noire (en référence au « code noir » désignant des situations d’urgence dans l’exercice de leur travail), du 24 au 31 décembre 2021 :

Pour l’ONSSF, la revalorisation des salaires annoncée en novembre « ne rattrape pas le retard pris par la profession et est inégalitaire en écartant les sages-femmes territoriaux.ales et les enseignant.e.s »

Quand elle raconte sa dernière nuit de garde à RT France, Céline Riquet, sage-femme et déléguée CFCT, a la voix qui tremble de fatigue, de lassitude et de colère.

Elle évoque le train d’enfer des consultations et des accouchements qui s’enchaînent :

« On ne s’est pas posé une seconde, même pas le temps de prendre un café, d’aller aux toilettes. À 8h, quand la relève est arrivée quand on a pu passer le relais, on a mangé notre repas de la nuit, parce qu’on n’en pouvait plus et il nous fallait reprendre des forces avant de pouvoir rentrer chez nous. »