Après avoir envahi les bols de plus de la moitié des Français, les céréales ont investi les réseaux sociaux. Voici quatre questions qui continuent de créer le débat autour de leur préparation, et de leur dégustation.

Le rituel autour des céréales est aussi sacré que varié le matin. Molles, croquantes, avec une grande ou une petite cuillère, noyées dans le lait chaud ou froid… Tout le monde a sa technique pour les préparer, et les manger.

À ce propos, voici quatre tendances autour des céréales et leur préparation. Des questions existentielles qui ont envahi les réseaux sociaux et suscité le débat.

Crédits : Special K

Le lait se verse-t-il avant ou après les céréales ?

La majorité des réponses sur Twitter suggère que le lait se verse après les céréales. La raison ? De cette façon, les consommateurs et consommatrices auraient l’impression d’avoir plus de céréales dans leur bol. Pour les plus pragmatiques, le lait avant les céréales risque de faire déborder toute la préparation, tandis que le verser après, permet de doser le tout à la perfection. Par ailleurs, les céréales se mélangent beaucoup mieux si le lait est ajouté à la fin.

Face à cet argumentaire, les adeptes du lait avant les céréales ne se laissent pas démonter. Ils arguent notamment que la technique adverse aurait pour conséquence de rendre les céréales molles trop rapidement, tout en les faisant flotter.

Crédits : Special K

Les céréales se mangent-elles avec du lait froid ou du lait chaud ?

Pour les amateurs et amatrices de lait froid, il est tout bonnement étrange, si ce n’est écœurant, de faire ramollir instantanément les céréales avec du lait chaud. Le lait froid a tendance à donner un bon coup de fouet le matin, mais surtout à garder nos céréales croustillantes, plus longtemps. Verser du lait froid sur les céréales est également une question de timing. Difficile pour les retardataires du réveil de prendre le temps de faire réchauffer leur lait !

Pour l’équipe lait chaud, ceci aurait une propriété réconfortante. De quoi se réveiller en douceur, d’autant plus qu’au lait chaud, certains y ajoutent du chocolat en poudre. Enfin, le lait chaud aide à soigner une gorge enflammée au réveil. Adieu la voix enrouée et la trachée sèche dès le matin !

Crédits : Special K

Les céréales se mangent-elles avec une petite ou une grande cuillère ?

Décidément, le débat autour des céréales n’en finit plus. Pour certains, la grande cuillère apparaît comme une évidence. Elle permet de prendre une plus grande quantité de céréales et de lait, mais surtout de se régaler beaucoup plus. Les gourmands et les gourmandes, on vous voit !

En revanche, pour ceux et celles qui aiment prendre leur temps le matin, et déguster leurs céréales : c’est la petite cuillère qui s’impose forcément. Après tout, qui dit petites bouchées, dit plaisir prolongé.

Crédits : Andrea Piacquadio – Pexels

Boire le lait qui reste après les céréales, c’est oui ou c’est non ?

Pour certaines personnes, il est évident de boire le lait après les céréales. D’abord, car cela évite le gaspillage, et donne au lait un goût légèrement sucré. Un dernier petit plaisir avant d’enchaîner la journée !

De quoi peut-être clôturer le débat une bonne fois pour toutes sur la façon dont on doit manger nos céréales !

Crédits : Andrea Piacquadio – Pexels