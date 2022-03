Léna, 1237€ par mois : « Pour une étudiante, mon train de vie est au-dessus de la moyenne »

Combien gagnez-vous par mois ? Comment dépensez-vous cet argent ? Qui paye quoi dans votre couple ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans notre rubrique Règlement de comptes !

Prénom : Lena

Âge : 22 ans

Métier : Léna est en quatrième année d’étude et en alternance dans un magazine

Salaire mensuel : 1237€

Lieu de vie : Elle vit dans le centre de Paris, dans un appartement deux pièces en location

Les revenus de Lena

Lena est en quatrième année d’étude (Master 1) en communication éditoriale dans une école privée à Paris, mais n’est pas boursière. Elle est en contrat d’apprentissage grâce auquel elle touche 1037€ chaque mois, et ses études sont donc financées grâce à l’entreprise où elle est en alternance. Lena reçoit également 200€ d’allocation de la part des APL.

« Je pense avoir une situation financière qui est un peu au-dessus de la moyenne par rapport à d’autres étudiants. J’estime que je suis bien payée pour un contrat d’alternance. Je suis encore jeune alors mes parents considèrent qu’il est important de m’aider quand j’en ai besoin. Ils ont une situation financière qui est très confortable. Ils ne me donnent pas d’argent tous les mois, mais ils me payent le loyer et je sais que si je ne m’en sors pas à certains moments ils pourront toujours m’aider.

Les dépenses de Lena

Chaque mois, l’étudiante touche 1237€, ses trois plus gros postes de dépense sont l’alimentation, à hauteur de 250€, suivie de ses loisirs et de l’achat des cigarettes auxquels elle consacre 200€ chacun.

J’aimerais ne plus dépenser autant dans les cigarettes et les vêtements. Les cigarettes pour une raison plus qu’évidente, je me rend compte que cela représente environ 200€ tous les mois pour me détruire les poumons. Quant aux vêtements, mes placards débordent… J’achète beaucoup pour ne jamais porter ou revendre sur Vinted et j’aimerais calmer cette obsession.



Mon dernier craquage a été une paire de Nike Jordan, achetée en pleine nuit. La paire coûté 280 euros que j’ai pu payer en quatre fois.

Pour ses déplacements Lena utilise le métro, elle possède un pass Navigo qui lui coûte 75€ par mois, et fait certains trajets en VTC qui lui reviennent environ à 75€ par mois également.

Lena vit dans le Marais, un quartier assez coté de Paris, au dernier étage d’un immeuble dans un appartement deux pièces. Son loyer est de 1100€ : ses parents paient 500€ chacun et Lena paye les 100€ restant.

« Ma famille n’a jamais connu de vrais problèmes d’argent »

Les parents de Léna touchent des rentes familiale et immobilière en plus de leurs salaires. Elle les décrit comme gagnant très bien leur vie. Son père est un magistrat retraité, sa mère est psychiatre en libéral et travaille aussi pour l’hôpital public.

Ils n’ont pas de tabou sur le sujet, cependant ils ont appris à Lena à ne pas trop en parler autour d’elle, pour ne pas susciter de jalousie ou d’intérêts. D’ailleurs, elle confie qu’ils n’ont pas un train de vie ostentatoire, et préfèrent restez discrets.

Mes parents n’aiment pas les strass et les paillettes, ils sont discrets. Pour illustrer ça avec un exemple, mon papa préfère rouler dans sa vieille Twingo plutôt qu’avoir une grosse voiture qui se voit.

De son côté, Lena est assez dépensière, mais garde le sens des priorités, d’ailleurs elle n’est pas souvent à découvert. Cela peut lui arriver occasionnellement lors de périodes comme les fêtes de fin d’année ou pendant les vacances, car elle fait des dépenses inhabituelles.

J’ai le sens des priorités, faire mes courses restera toujours plus important que d’acheter un nouveau sac à main ou payer une sortie en boîte. Je me débrouille toujours pour ne pas avoir à réclamer de l’argent à mes parents, je considère qu’ils m’aident suffisamment et que j’ai les moyens de bien vivre.

« J’essaie de mettre 50€ de côté tous les mois »

Lorsqu’elle soustrait ses dépenses à son revenus, il reste 144€ d’épargne disponible à Lena, mais elle choisit d’épargner réellement 50€. Elle considère cette somme comme une charge fixe à laquelle elle s’astreint chaque mois, et dans laquelle elle essaie le moins possible de piocher. Lorsqu’elle sait que le mois sera long ou qu’il y aura des dépense inhabituelles, Lena met un peu moins que 50€ de côté.

Mais concernant son épargne disponible, l’étudiante a une manière bien a elle de faire des économies, qu’elle préfère retirer en liquide. Lena est pourtant familière de l’argent dit « numérique » puisqu’elle possède un compte bancaire depuis ses 14 ans, et une carte de retrait depuis ses 16 ans.

« Je préfère retirer les 50€ en liquide et les mettre dans une enveloppe pour éviter les virements incessants. Ça me permet de vraiment éviter d’y toucher ! J’ai un livret jeune mais il doit y avoir 15€ dessus. Je préfère mettre 50€ de coté tous les mois en liquide dans une enveloppe. »

Cet argent est surtout destiné à payer ses voyages et certains de ses plaisirs durants les vacances d’été. D’ailleurs Lena ambitionne de faire un V.I.E (volontariat international en entreprise) à l’étranger avant de rentrer sérieusement dans la vie active.

J’ai besoin d’aller découvrir d’autres choses et de travailler dans d’autres conditions que celles que je connais.

L’objectif de Lena sur le long terme est de monter sa propre entreprise. Dans l’idéal, elle ne souhaite pas être salariée trop longtemps. En ce sens, elle est en train de se constituer une épargne sur le long terme :

Pour mon projet d’entreprise, j’ai un peu de sous sur un compte bloqué jusqu’à mes 25 ans. Dès que j’aurai accès à ce compte j’aimerais continuer à ajouter de l’argent dessus pour avoir une bon apport et lancer mon projet. Mais pour l’instant, je n’ai que 22 ans et des revenus qui ne me permettent pas encore d’alimenter ce compte comme je le souhaiterais. Pour mon V.I.E je compte commencer à mettre des sous de côté dès septembre 2022 c’est-à-dire environ un an avant le départ.

