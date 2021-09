Le sport à la maison et en dansant, c’est facile (et on a même une belle promo pour vous)

J’ai testé l’application de sport à la maison Fizzup, et plus particulièrement le programme Cardio Dance. Voici mon retour d’expérience !

C’est la première fois de ma vie que je télécharge une application dans le but de faire une activité physique. Fizzup propose une offre de programmes courts plutôt impressionnante, facilement faisable de son salon, sans besoin de matériel particulier : trois arguments qui attirent mon attention !

J’avoue que je suis une puriste du sport. La progression dans une discipline prime sur l’amélioration physique pour moi. Je ne m’inscrirai jamais dans une salle par exemple ! Faire du sport dans le but de maigrir ne m’intéresse pas (si ça arrive, c’est un bonus), et surtout j’adore les cours collectifs.

Mais c’est vrai que le confinement a fait voler en éclats tous mes beaux préceptes. Quand j’en parle autour de moi, mes amis qui suivaient des cours de sport à travers un écran hésitent même à repartir en salle pour des entraînements collectifs. Et je ne peux que les comprendre !

Les avantages du sport à la maison

Dans un premier temps, le gain de temps est indéniable. Si vous avez l’habitude de suivre des cours collectifs en salle, vous savez qu’à la durée de la séance s’ajoute le temps du trajet pour se rendre sur le lieu, du changement de tenue, de la douche… Bref, vous pouvez facilement ajouter une bonne heure.

Alors que là, dans mon salon, je suis plutôt à l’aise, si je veux faire mon sport en culotte, j’ai le droit, et directement après je peux sauter sous la douche et continuer à faire ma vie !

La deuxième chose c’est que la séance s’adapte à mon emploi du temps et non l’inverse. Auparavant, toute ma journée s’articulait autour d’une activité physique. Il fallait préparer mon sac la veille au soir ou en quatrième vitesse le matin avant de quitter mon chez-moi. Puis bloquer ma soirée exprès et courir pour arriver à l’heure… Et je ne parle même pas des personnes qui se lèvent à 5h30 pour éviter tous ces tracas, vous êtes incroyables !

Vous allez me dire que des milliers d’influenceuses et influenceurs fitness ont fleuri sur Internet et que vous n’avez pas besoin d’une application. Eh bien je peux vous dire que ce n’est pas comparable.

Pour avoir fait du sport en suivant l’une de ces vidéos avec une amie pas du tout sportive, ça n’a fait que la décourager : elle n’est pas allée jusqu’au bout. Alors que sur Fizzup, en plus de vous demander votre objectif, votre emploi du temps et votre niveau, on vous suggère combien de fois faire du sport, pour ne pas vous brusquer et ne pas vous dégoûter.

Comment s’inscrire sur Fizzup ?

Ce que j’apprécie avec cette application c’est l’accompagnement qu’elle propose.

L’inscription dure deux minutes, durant lesquelles vous répondez à des questions afin de suivre le programme le plus adapté à votre niveau et vos objectifs — êtes vous un homme ou une femme ? Votre objectif du moment est-il de vous sculpter, de mincir, d’être en forme, d’être une athlète ? Combien de fois par semaine faites-vous du sport ?

Une chose a attiré mon attention, c’est qu’au-delà des entraînements, l’application possède un onglet nutrition.

D’ailleurs à l’inscription, votre poids, votre taille ainsi que les parties du corps que vous souhaitez le plus travailler vous sont demandées. Après cet interrogatoire, une fiche récapitulative vous indique le programme à suivre sur deux semaines et le nombre de calories dont vous avez besoin quotidiennement par groupe de nutriments.

Commencer son entraînement avec Fizzup

Les choses sérieuses commencent : je reçois une notification de « mon coach » m’indiquant que ma séance n’attend que moi. Ayant indiqué comme objectif que je voulais sculpter mon corps, l’application me propose des programmes en conséquence.

J’ai un but supplémentaire : tester une autre manière de travailler mon cardio ! J’ai toujours fait du sport et j’en fais encore aujourd’hui, mais je ne peux pas dire que mon endurance soit quelque chose dont je sois fière…

Je lance donc le programme Cardio Dance, qui se présente comme tel :

« Le programme 100% en vidéo Cardio Dance est la combinaison parfaite de fitness et de danse ouvert à toutes. Dépensez-vous, sculptez-vous et défoulez-vous avec votre coach Élodie ! Faites de votre salon un véritable dancefloor. »

C’est à ce moment-là que ma myopie et moi sommes en désaccord. Je refuse de garder mes lunettes durant un entraînement, mais faire du sport sur un téléphone s’avère vraiment complexe ! Dans le même temps, je m’aperçois que j’ai reçu un mail de l’application, et que celle-ci est synchronisée avec mon espace client sur le site.

Alors peut-être que pour vous c’était une évidence, mais pour moi c’est une totale découverte de pouvoir suivre une séance de l’application sur mon ordinateur. Je m’aperçois même que si j’avais une télé, j’aurais pu aussi visionner les programmes vidéos dessus. Ouf, sauvée !

Zoom sur le programme Cardio Dance de Fizzup

Je lance la première séance ; une coach nommée Élodie accompagnée d’une danseuse (qui ne pipera pas mot de l’entraînement) se présentent. Je remarque que les cours durent en moyenne entre 20 minutes et 25 minutes.

Une musique rythmée commence, et Élodie commence à sautiller en faisant des mouvements pour étirer les bras, puis des ondulations pour échauffer les hanches.

Ce premier morceau sert d’échauffement et le reste de la séance sera découpée en quatre morceaux, alternant entre des mouvements rapides pour faire monter le cardio et d’autres plus lents pour « récupérer ». Chacune des parties de l’entraînement emprunte des mouvements de fitness au hip hop, au mambo, au modern jazz…

À chaque fois, Élodie commence par faire les enchaînements deux fois de manière lente afin que nous puissions les retenir, puis nous les répétons de façon rapide pendant environ quatre minutes. La danseuse (la seconde personne) est présente pour nous suggérer la même combinaison que celle d’Élodie mais avec plus de difficulté : elle exagère chacun des pas.

J’avoue que niveau cardio, mon cœur ne s’est pas emballé autant qu’à la course à pied, mais je suis en sueur. Et surtout, moi qui fais un peu d’asthme, je peux encore respirer ! Mes bronches font toujours leur travail correctement, et pourtant j’ai quand même cette délicieuse montée d’endorphine après l’entraînement. Pour moi, c’est la preuve que je me suis bien dépensée.

Ma prochaine séance a lieu dans deux jours, mais l’application m’explique que si je fais sept cours consécutifs, je gagnerai plus de points. Attention, vous n’avez rien à remporter à la fin, juste la satisfaction personnelle d’avoir suivi votre programme de deux semaines en une seule ! Et si vous espacez vos entraînements de plusieurs jours, vous recevez des notifications pour vous rappeler à l’ordre et vous inciter à faire une séance.

En résumé, l’application Fizzup est un véritable accompagnateur, que vous pouvez utiliser en complément d’une autre activité régulière sans problème. Les séances courtes vous permettent facilement de les effectuer à la pause déjeuner par exemple, si vous êtes en télétravail, ou le soir en rentrant chez vous.

Et je ne peux que vous conseiller le programme Cardio Dance, qui va vraiment vous aider à vous délasser après une journée compliquée. Alors certes, il faut un peu de coordination, mais passée cette phase, faites-moi confiance : vous allez suer !

