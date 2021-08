Le futur de la contraception sans hormones est-il dans nos anticorps ?

Les capacités de notre système immunitaire représentent-elles l’alternative à la contraception hormonale ? C’est une possibilité étudiée par plusieurs laboratoires de recherches.

Est-ce l’avenir de la contraception ? En tout cas, c’est la perspective d’une nouvelle alternative aux contraceptifs hormonaux : utiliser des anticorps afin d’agir sur la glaire cervicale et ainsi bloquer les spermatozoïdes, signale le site ScienceAlert.

L’incompatilité entre les spermatozoïdes et la glaire cervicale fait partie des causes d‘infertilité courante. La sécrétion produite naturellement par les glandes situées au niveau du col de l’utérus peut en effet empêcher la progression des spermatozoïdes jusqu’à l’ovule et donc la fécondation.

C’est justement ce mécanisme qui pourrait être reproduit, selon une étude de l’Université de Caroline du Nord aux États-Unis, menée par l’équipe de l’immunologiste Bhawana Shrestha.

L’immunocontraception, une nouvelle méthode pour empêcher une grossesse

Il s’agirait de recréer des anticorps similaires à ceux produits par les personnes atteintes d’infertilité immunitaire pour que la glaire cervicale joue à nouveau ce rôle.

L’idée a de quoi séduire sur le papier, car elle permet par exemple de ne pas subir toute la flopée d’effets provoqués par les contraceptifs hormonaux, comme l’explique l’équipe scientifique :

« Plutôt que de modifier les mécanismes physiologiques à la base de la fertilité tels que les hormones, l’immunocontraception devrait permettre un retour rapide à la fertilité, contrairement aux mois de retard subis par certaines femmes après avoir cessé d’utiliser des contraceptifs hormonaux à action prolongée »

Comment administrer ces anticorps ? Le laboratoire de recherche qui étudie cette possibilité évoque des anneaux intravaginaux permettant leur diffusion durant la période du cycle où l’on a le plus de risques de tomber enceinte, de la même façon que les anneaux contraceptifs déjà existants.

D’autres finalités sont d’ailleurs étudiées : les anticorps pourraient aussi servir à bloquer l’ovulation. C’est ce sur quoi travaille, par exemple, l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE) — qui pour l’instant n’en est qu’à une phase expérimentale sur des animaux.

Crédit photo : Reproductive Health Supplies Coalition via Unsplash