La Redoute : sélection déco à petits prix !

Après vous avoir fait découvrir une sélection de vêtements et d’accessoires à prix réduits faisant partie de l’opération « Shopping sans limites » de La Redoute, voici maintenant une sélection de meubles et d’objets de déco en promo ! Il est en effet grand temps de s’attaquer à votre petit intérieur…

Pour cela, je me suis très largement inspirée des trois dernières tendances en matière de décoration décryptées sur madmoiZelle par Flo : la tendance déco rétro/vintage qui vous replongera dans les photos de vos parents et grands-parents, la tendance déco ethnique qui vous fera voyager là où il fait beau et chaud toute l’année et la tendance déco pastel qui apportera beaucoup de douceur à votre home sweet home.

La tendance déco rétro/vintage

[newshop id= »324299233_r3896421″]Horloge (13,99€ au lieu de 19,99€)[/newshop]

[newshop id= »324237670_r1267698″]Tapis Fiat 500 (14,99€ au lieu de 19,99€)[/newshop]

[newshop id= »324199513_r3473967″]Porte-crayons (9,60€ au lieu de 12€)[/newshop]

[newshop id= »324094688_r558764″]Lampe pince (25,99€ au lieu de 39,99€)[/newshop]

[newshop id= »324263444_r3893798″]Guéridon (51,99€ au lieu de 79,99€)[/newshop]

La tendance déco ethnique

[newshop id= »324368805_r1341234″]Décoration murale Takona (22,50€ au lieu de 45€)[/newshop]

[newshop id= »324284291_r4015352″]Descente de lit frangée (33,74€€ au lieu de 44,99€)[/newshop]

[newshop id= »324172482_r3471117″]Chevet bas noir (23,99€ au lieu de 39,99€)[/newshop]

[newshop id= »324100708_r1221166″] Lot de 3 statuettes éléphant (14,99€ au lieu de 24,99€)[/newshop]

[newshop id= »324286819_r4082646″]Sculpture en bois et en métal (9€ au lieu de 15€)[/newshop]

La tendance déco pastel

[newshop id= »324384082_r601866″]Coussin en forme d’étoile (6,45€ au lieu de 12,90€)[/newshop]

[newshop id= »324119867_r559508″]Lot de 2 chaises (69,99€ au lieu de 99,98€)[/newshop]

[newshop id= »324254215_r462118″]Plaid petits pois en relief (13,93€ au lieu de 19,90€)[/newshop]

[newshop id= »324380810_r601796″]Housse de coussin cupcake (9,03€ au lieu de 12,90€)[/newshop]

[newshop id= »324368932_r1367187″]Lot de 2 boîtes de rangement en tissus (22,49€ au lieu de 29,99€)[/newshop]

