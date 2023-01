Alors qu’elle s’est déjà illustrée dans l’appropriation culturelle dans ses clips et ses musiques, Gwen Stefani fait face à de nouvelles accusations. Elle a en effet déclaré être « japonaise » pour présenter sa marque de cosmétiques, Harajuku Lovers.

La semaine dernière, Gwen Stefani était invitée par le magazine Allure pour parler de sa collection de parfums nommée Harajuku Lovers (Harajuku étant le nom d’un quartier de Shibuya, dans la capitale japonaise). La journaliste Jesa Marie Calaor a expliqué avoir été « stupéfaite » par les réponses de la chanteuse…

« Je suis japonaise »

Dans cet entretien publié le 10 janvier, la chanteuse d’origine irlandaise et italienne âgée de 53 ans a en effet déclaré être « japonaise ».

Gwen Stefani a expliqué que sa carrière dans la musique et les cosmétiques était très inspirée par le Japon, où son père, qui travaillait pour Yamaha, voyageait souvent lorsqu’elle était enfant. Quand il revenait de ses excursions, il racontait à sa fille ce qu’il y avait vu, comme des « histoires d’artistes de rue déguisés en Elvis et de femmes élégantes aux cheveux colorés », cite-t-elle. « C’était une culture si riche en traditions, mais si futuriste [avec] tant d’attention portée à l’art, au détail et à la discipline, et c’était fascinant pour moi », a confié la chanteuse.

Une fois adulte, Gwen Stefani s’est rendue dans le quartier de Harajuku, réputé pour être un haut lieu de l’art et de la mode. C’est à ce moment qu’elle se serait dit « Mon Dieu, je suis japonaise et je ne le savais pas. »

© capture d’écran clip de Slow Clap

De nouvelles accusations d’appropriation culturelle

Après ces déclarations, Gwen Stefani a immédiatement ajouté que sa relation au Japon était « innocente », se qualifiant alors de « super fan ». Exprimant la stupeur qu’elle a éprouvée face aux réponses de Gwen Stefani, la journaliste philippino-américaine Jesa Marie Calaor a expliqué dans son article :

« Comme Stefani, je ne suis pas japonaise. Mais je suis une femme asiatique vivant en Amérique, ce qui implique des réalités qui donnent à réfléchir à une époque où la haine envers les Américains d’origine asiatique et les îles du Pacifique s’intensifie J’envie tous ceux qui peuvent prétendre faire partie de cette communauté dynamique et créative tout en évitant la partie du récit qui peut être douloureuse ou effrayante. »

Ce n’est pas la première fois que Gwen Stefani s’illustre dans l’appropriation culturelle. Il y a 8 ans, la chanteuse était déguisée en amérindienne dans un de ses clips. Plus récemment (en juillet 2022), elle arborait des dreadlocks dans la vidéo de No Doubt, en featuring avec le chanteur jamaïcain Sean Paul.

