Première créatrice d’origine asiatique à intégrer le prestigieux calendrier de la haute couture parisienne, la styliste japonaise Hanae Mori a marqué son époque en habillant aussi bien Grace Kelly qu’Hillary Clinton.

Son nom n’est peut-être pas aussi connu aujourd’hui que celui de son compatriote Issey Miyake. Pourtant, la vie, les talents, et les multiples métamorphoses d’Hanae Mori méritent d’être connus. Alors qu’on vient d’apprendre la mort de cette grande créatrice de mode japonaise, survenue le 11 août 2022, petit retour express sur l’œuvre de celle que l’industrie surnommait « Madame Butterfly ».

Qui était Hanae Mori, grande créatrice ?

Hanae Mori est née le 8 janvier 1926 dans la campagne japonaise. Elle a d’abord étudié la littérature dans une université pour femmes de Tokyo, avant d’épouser un cadre dans l’industrie textile, Ken Mori, et de se réorienter vers la mode.

À 25 ans, Hanae Mori ouvre sa première boutique de mode. Un cinéaste japonais repère ses vêtements et lui propose de réaliser les costumes de son prochain film. C’est ce qui lui met le pied à l’étrier, puisque la créatrice a confectionné les tenues de centaines de films, dont ceux de grands réalisateurs nippons comme Yasujiro Ozu et Nagisa Oshima.

Le déclic d’Hanae Mori après un passage chez Chanel

Dans les années 1960, l’essor de la télévision fait de l’ombre à l’âge d’or du cinéma japonais. C’est ce qui amène Hanae Mori à voyager à New York puis Paris pour renouveler ses inspirations et savoir-faire. Dans la ville Lumière, elle essaye des vêtements auprès de Gabrielle Chanel qui lui recommande un tailleur orange vif. Cette tenue agit comme un révélateur pour la créatrice nippone, comme le rapporte l’AFP relayée notamment par Le Monde :

« Tout le concept japonais de la beauté est basé sur la dissimulation. J’ai soudain compris que je devais changer mon approche et faire des vêtements qui aident les femmes à se démarquer »

La consécration de la haute couture parisienne d’Hanae Mori

En 1965, Hanae Mori présente sa première collection en dehors du Japon, à New York. Elle y mêle des codes occidentaux et orientaux, en particulier des motifs de kimonos traditionnels, dont des cerisiers en fleurs et des papillons. C’est ce qui lui vaut le surnom de « Madame Butterfly », en clin d’oeil à l’opéra italien du même nom. Elle finira d’ailleurs par réaliser les costumes pour une représentation à la Scala de Milan en 1985 !

Hanae Mori déménage ensuite à paris, où elle accède en 1977 au calendrier officiel de la haute couture parisienne. Une grande première pour une créatrice asiatique.

En 2004, Hanae Mori a tenu son dernier défilé, à l’âge de 78 ans. Entre temps, elle aura habillé des personnalités internationales, comme Grace Kelly, Hillary Clinton, et des membres de la famille impériale japonaise. Elle a réussi à bâtir un empire de la mode et des parfums. Elle s’est éteinte le 11 août à son domicile à Tokyo, à l’âge de 96 ans. L’ultime métamorphose de ce papillon de la mode.

