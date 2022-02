Dans une récente interview pour la presse anglaise, la star de Friends s’est confiée sur son rapport à l’âge et aux changements que ça a pu entraîner dans sa vie.

Le rapport d’une actrice à son image peut être compliqué, car elle y est constamment renvoyée. Courteney Cox, qu’on retrouvera le 6 mars dans une série comique d’horreur intitulée Shining Vale, s’est récemment confiée à ce sujet au magazine The Times. Elle a notamment parlé de son rapport à la chirurgie esthétique.

Dans son interview, Courteney Cox évoque que le nouveau personnage qu’elle incarnera à l’écran est celui d’une autrice dépressive qui part de New York pour vivre dans le Connecticut.

« C’était excitant de jouer un personnage avec autant de défauts, et qui était si vrai. Le fait qu’elle passe par cette phase de crise de la cinquantaine et de ménopause. »

L’actrice a avoué que ce n’était pas facile pour elle de vieillir et elle ne semble pas avoir le meilleur rapport à son âge. Elle avoue qu’il y a de bons côtés, comme le fait d’avoir beaucoup appris au cours de sa vie.

Elle a également évoqué son rapport à la chirurgie esthétique et le fait qu’elle a finalement abandonné cette quête de jeunesse physique éternelle.

« Il y a un moment où on remarque « Oh je change, je deviens plus vieille. » J’ai essayé de courir après cette jeunesse pendant des années. Mais je ne réalisais pas que j’avais un visage très étrange avec des injections, je ne referais jamais ça maintenant. »