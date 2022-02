Lizzo lance un concours de danseuses plus-size à la télé pour trouver son nouveau crew

La queen Lizzo lance une nouvelle émission pour trouver sa team de danseuses grandes tailles ! De la compétition, du talent, des émotions : Watch Out For The Big Grrrls s’annonce comme un programme au top.

La chanteuse Lizzo a débarqué dans le monde de la musique avec un objectif : être une bad bitch et montrer à tout le monde que la minceur n’était pas corrélée au talent.

Dans un nouveau programme produit par Amazon Prime Video, elle se lance dans une aventure : trouver des danseuses grandes tailles pour performer avec elle sur scène.

Une compétition haute en émotions avec Lizzo

L’objectif de Lizzo est de trouver des artistes qui lui ressemblent, le tout dans une compétition intense. Des épreuves, des émotions et sûrement un peu de drama seront rassemblés dans Watch Out For The Big Grrrls (qu’on pourrait traduire par Attention, les filles grosses débarquent) — et je ne sais pas vous, mais moi j’ai hâte !

L’émission est un concept génial, qui permet de rappeler qu’il faut représenter tous les corps dans une discipline comme la danse. C’est loin d’être réservé aux filles minces, et la chanteuse l’a bien compris !

Le programme accueillera des guests de qualité avec notamment la chorégraphe Tanisha Scott — une légende dans le monde de la danse, qui a travaillé avec les plus grandes : Beyoncé, Whitney Houston, Alicia Keys, Katy Perry, Mariah Carey, Britney Spears… SZA, chanteuse de RnB de talent sera également dans l’émission !

Watch Out For The Big Grrrls débarque sur Amazon Prime le 25 mars, et on a déjà hâte de découvrir toutes les danseuses et les épreuves qui leur sont réservées.

