Lizzo célèbre sa prise de poids sur Instagram, et emmerde les normes grossophobes au passage

Lizzo a pris du poids, Lizzo est trop belle, et Lizzo le dit. Dans un monde moins grossophobe, ça devrait couler de source… Mais dans le nôtre, c’est un message chargé d’enjeux politiques.

Faut-il encore présenter Lizzo ? Non contente d’ambiancer nos playlists en enchaînant les bangers, d’être une inspiration vestimentaire et de faire des solos de flûte traversière de folie, la pop star est aussi très présente sur les réseaux sociaux, où elle partage des morceaux de son quotidien (et ses meilleurs pas de danse) avec ses millions d’abonnés.

Les messages d’amour de soi de Lizzo

Mais chaque fois que Lizzo se montre, il y a un enjeu.

Car la pop star est une femme noire et grosse qui ne s’excuse pas d’exister, et qui revendique sa beauté dans un monde qui voudrait lui faire croire qu’elle n’en a pas le droit. Que son corps, et tous ceux qui ne correspondent pas à un idéal blanc, mince et valide méritent d’être cachés, détestés, et transformés… Sous peine d’un retour de flamme qui peut être violent, particulièrement sur les réseaux sociaux.

Bien consciente de ces normes qui pèsent sur elle, la chanteuse n’a de cesse depuis ses débuts de promouvoir un message body positive d’amour de soi radical en rappelant que, dans un monde qui nous ne nous aime pas, s’aimer (ou essayer de le faire) est un acte de résistance.

« S’aimer dans un monde qui ne nous aime pas demande une conscience de soi incroyable, et un détecteur à conneries qui peut percer les standards sociétaux rétrogrades. Si vous avez réussi à vous aimer aujourd’hui, je suis fière de vous. Si vous n’avez pas réussi, je suis fière de vous aussi. C’est difficile. »

« J’ai pris du poids. Je suis TROP BELLE. »

Dans une vidéo postée il y a deux jour, Instagram a eu la joie de voir la chanteuse danser en body marron sur la chanson Rodeo de City girls. En légende, la phrase suivante : « I gained weight. I look TF GOODT », qu’on pourrait traduire par « J’ai pris du poids. Je suis TROP BELLE. »

Parce que le poids est un chiffre qui varie au cours de l’existence et n’a rien à voir avec la valeur quelconque d’une personne, qu’elle soit morale ou esthétique, malgré la violence des discriminations structurelles envers les personnes grosses.

Merci à Lizzo de le répéter avec autant de constance (et de nous éblouir à chaque post !).

Crédit photo : Lizzo – Rumors / Capture d’écran Youtube