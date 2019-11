Je te recite manuellement, mon ordi beugue sur les mentions. "Si il existe deux mots différents, c'est que l'artisanat et l'art ne désigne pas la même chose. L'artisan produit à une fin utilitaire."Je suis pas bien sure que la distinction art et artisanat s'applique ici, puisque si je "présume" les sources esthétiques qui te font dire ça, l'art, c'est un acte de production qui implique surtout un travail sur soi. qui parle donc de soi meme et pousse alors à s'améliorer. Je produis une oeuvre d'art qui est en accord avec la nature, ce qui fait de moi qqun de vertueux. Cette vertu, elle est pas dissociable de la personne ni de l'oeuvre, puisque qu'en quelque sorte, la cause, la fin, le moyen de l'oeuvre, c'est la vertu. Or l'artisanat n'implique justement pas de conscience de soi. Et à ce moment là, le message est dissociable, puisque c'est une pure reproduction technique. Donc c'est contradictoire : si tu vas voir Polanski, tu vas voir le realisateur et l'homme, qui sont indissociables, puisque l'oeuvre est le moyen et la fin de sa vertu. Or tu dis que tu dissocie le message de l'oeuvre.Et encore une fois, ca marche pas : soit le message est dissociable de l'oeuvre, dans ce cas, c'est comparable à l'artisanat et c'est une technique, imitation d'un savoir faire pratique. Soit le message est immanent à l'oeuvre et parle du genie de l'auteur, qui est la seule cause de la beauté de son oeuvre. Dans ce cas, la beauté de l'oeuvre, c'est une partie de l'ame de Polanski. Et la seule raison d'aimer le film, ce serait le génie de Polanski, aka son être. Donc en disant ça, tu dis qu'il fait un truc intellectuellement superieur et donc on peut l'exempter d'exemplarité. parce que son génie inexplicable. Et dans ce cas, tu défends juste l'impunité du pelo parce que c'est un ârtiste.C'est pas une attaque, c'est juste que d'un pt de vue logique, l'argument est contradictoire. Après, je m'excuse d'avance si mon developpement reprend des choses déja connues, mais il me semble que les auteurs disent pas exactement ça. Je suis néanmoins très intéressée de connaitre ton point de vue sur ça[/USER][/QUOTE]