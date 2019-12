Depuis le début de l’année 2019, 136 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

En France, une femme est violée toutes les 7 minutes.

Les chiffres des violences à l’égard des femmes

Malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation et la libération de la parole des femmes, les violences qu’elles subissent au quotidien sont toujours aussi nombreuses.

D’après les statistiques du Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, au cours d’une année :

219 000 femmes sont victimes de violences physique et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime

94 000 femmes sont victimes de viols et de tentatives de viol

Moins de 20% des femmes déclarent avoir déposé des plaintes pour ces violences.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ce samedi 25 novembre, de nombreux collectifs féministes appellent donc à se rassembler et à marcher pour faire cesser ces violences et obtenir des mesures des pouvoir publics.

Rejoins les marches pour lutter contre les violences faites aux femmes

Parce que nous sommes nombreuses à ne pas supporter de rester passives face à cette réalité, je te propose de rejoindre les différentes marches prévues en France ce samedi.

Le plus gros rassemblement est prévu à Paris et tu pourras y croiser une partie de la team madmoiZelle. Le départ est prévu à 14h à Opéra et le cortège se dirigera vers Nation.

D’autres rassemblements sont prévus dans de grandes villes comme Lille, Rennes, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, etc.

Trouve la marche la plus proche de chez toi grâce à cette carte :

Enfin, si tu n’as jamais participé à une marche, le collectif Nous Toutes a partagé quelques conseils :

[RE-POST] Le tuto de la marche ! #JeMarcheLe23 Publiée par Nous Toutes sur Samedi 16 novembre 2019

Alors, vas-tu marcher ce samedi ?

