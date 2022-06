Il était temps, enfin un baiser lesbien en couverture d’un roman pour jeunes adultes

Vous adorez les romans pour jeunes adultes, et vous cherchez de la nouveauté ? Voici l’histoire (d’amour) idéale pour vous.

Les romans pour jeunes adultes connaissent un franc succès depuis plusieurs années. En effet, difficile de passer à côté de ce phénomène littéraire mêlant souvent fantastique, et science-fiction, aux éternels tourments de l’amour, et de la sexualité.

Vous connaissez forcément, Twilight, Hunger Games, ou encore Nos Étoiles Contraires. Toutes ces œuvres sont le fruit d’histoires passionnantes auxquelles tentent souvent de s’identifier les lecteurs et les lectrices. Sauf que ce n’est pas tout le temps facile de se glisser dans la peau de ces personnages, ces livres jouant souvent sur les mêmes codes hétéronormés.

Avec le roman Afterlove, écrit par Tanya Byrne, la maison d’édition Hachette Romans entend secouer le genre, en proposant le premier baiser entre deux jeunes filles en couverture. Paru le 15 juin 2022, c’est LA lecture idéale pour offrir plus de diversité aux livres pour jeunes adultes.

C’est aussi une belle manière de célébrer, comme il se doit, le mois des fiertés. Entre paranormal et romance lesbienne, Afterlove est un roman unique. Un véritable tour de force pour la littérature young adult.

Madmoizelle est partenaire de la sortie d’Afterlove aux éditions Hachette Romans

Que raconte Afterlove ?

Elles s’appellent Ash et Poppy, et ça a tout de suite été le coup de foudre entre elles. Le soir du nouvel an, Ash décide de dormir chez Poppy sans prévenir ses parents. Inquiets, ces derniers ordonnent finalement à leur fille de rentrer à la maison. Mais sur le trajet retour, Ash, déconcentrée par une jeune fille, est mortellement renversée par une voiture.

Paranormal oblige, la fille qui l’a accostée est en réalité une Faucheuse, et en tant que dernière personne à mourir avant minuit, Ash devient à son tour l’incarnation de la Mort. Une condition qu’elle a du mal à accepter, car cela signifie ne plus jamais revoir Poppy. Heureusement, Ash n’est pas prête de faire une croix sur son premier amour.

La première romance lesbienne dans un livre pour jeunes adultes

Le livre est une ode à l’acceptation de soi, et des autres, de sa couverture jusqu’à la dernière page. Le baiser que s’échangent nos deux héroïnes est d’ailleurs un symbole inédit. Un premier élément qui devrait donner envie aux lecteurs et lectrices de dévorer le livre.

Crédits : Victoria Borodinova/Pexels

Plus largement, développer une romance lesbienne, à travers le prisme fantastique, est assez rare pour le genre. L’auteure britannique, Tanya Byrne, à qui l’on doit aussi le recueil de nouvelles et de poèmes LGBTQ+, Proud, s’empare avec brio de l’amour entre ces deux jeunes femmes, en décrivant les difficultés inhérentes à l’homosexualité, au coming-out, et aux premiers émois amoureux des filles.

S’approprier une passion aussi brûlante que tendre entre deux adolescentes, c’est là tout le propos d’Afterlove, notamment dans sa première partie. La diversité qu’offre le livre à travers l’appréhension des personnages, et de leurs origines, le tout associé à la métaphore de l’amour au-delà de la mort, donne de la profondeur au roman, tout en brisant les clichés liés aux relations lesbiennes.

Enfin, l’histoire d’amour entre Ash et Poppy permet de donner plus de visibilité à la communauté LGBTQ+, un sujet important qui mérite d’être mis en avant dans la littérature pour la jeunesse.

Hachette Romans a d’ailleurs compris tout l’enjeu d’une telle représentation, en ce mois de juin placé sous le signe des fiertés. Avec Afterlove, vous serez sûres de sortir des romans pour jeunes adultes classiques, tout en retrouvant ce qui a toujours fait le succès du genre. Le compromis idéal pour découvrir une histoire d’amour passionnante, pleine de surprise et de sincérité, dans laquelle se plonger à l’approche de l’été.

À lire aussi : Biberonnée à l’hétérosexualité, le lesbianisme m’a sauvée

Crédits photo : Photos de Brett Sayles/Pexels