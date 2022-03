Il est temps de changer de lisseur ? Celui-ci n’abimera pas vos cheveux et il est à – 16 %

Réussir à dompter sa chevelure, c’est souvent le signe d’une bonne journée. Le lisseur Styler Gold de GHD vous garantit un brushing impeccable sans abimer vos cheveux et aujourd’hui il est à – 16 % !

Boucles hollywoodiennes ou mise en plis d’une frange rideau, ça demande un peu de boulot. Si vous êtes de celles dont le lisseur est l’un de principaux occupants de la salle de bain, vous venez de cliquer au bon endroit.

Haaa, mon premier lisseur. Je me souviens encore des heures passées devant le miroir à me brûler les tempes. Malgré l’attache particulière que je lui porte dû au souvenir auxquels il me ramène, il faut quand même avouer qu’il a bien abîmé mes cheveux.

Si votre fibre capillaire commence à être mise à mal par votre lisseur, le Styler Gold de GHD propose une technologie plus respectueuse pour un brushing éblouissant. Et en ce moment, Amazon vous propose – 16 % sur ce lisseur, alors go go go !

Pour arrêter de fragiliser la santé de vos cheveux, le GHD Styler Gold est à 184,99 € au lieu de 219 € sur Amazon

Ce lisseur vient vous prêter main forte

La marque GHD propose tout un arsenal de produits pour dire adieu au bad hair day. Avec son lisseur Styler Gold, GHD vient apprivoiser les mèches rebelles sans les brûler.

Le Styler Gold est doté de la technologie dual-zone qui vient prendre soin de vos cheveux en proposant une température de coiffage à 185°C. Il chauffe en seulement 25 secondes et ses plaques arrondies permettent aussi de créer des boucles ou un effet wavy.

Il dispose de deux capteurs de chaleur et ses plaques en céramique permettent de distribuer la chaleur de manière uniforme pour limiter les dommages sur la chevelure. Le revêtement de celles-ci facilite la glisse des cheveux et permet d’éviter de les tirer ou les casser.

Le Styler Gold est léger et facile à manipuler. De plus, si le lisseur est inutilisé pendant 30 minutes, un mode de sécurité s’active pour l’éteindre automatiquement.

Le lisseur GHD Styler Gold en bref

Une température de coiffage optimale à 185°C

Ce lisseur chauffe rapidement : 25 secondes seulement

Ses plaques en céramique limite les dommages de la chaleur sur vos cheveux

C’est un lisseur léger et donc facile à manipuler

Le GHD Styler Gold vient vous offrir un brushing et il est à -16 %

Amazon vous propose une réduction de – 16 % sur le lisseur GHD Styler Gold. Il est disponible dès aujourd’hui pour 184,99 € au lieu 219 €.

Crédit photo : Nataliya Vaitkevich / Pexels