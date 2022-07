Haute couture, sapé comme jadis, voguing… Le JT Mode revient parler style sur Twitch

Ce mercredi 13 juillet 2022, de 18h à 20h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, ItsSarou et Anthony Vincent recevront Yvane Jacob, alias @sapecommejadis, et la designer Michelle Tshibola, dans le journal de la mode qui va au-delà des étiquettes.

Alors que la canicule nous fait fondre à petit feu, pouvant donner l’envie d’arracher tous nos vêtements, c’est l’heure du deuxième numéro de l’émission mensuelle qu’est le JT Mode. Sur Twitch, avec la streameuse ItsSarou, on invite des personnes qui font et pensent la mode afin de discuter de l’actualité de cette industrie pleine d’enjeux et d’espoirs, de pouvoir et d’injonctions contradictoires.

Ce mercredi 13 juillet 2022, de 18h à 20h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, on reviendra donc rapidement sur la fashion week masculine et celle de la haute couture qui viennent de s’écouler. Mais surtout on apprendra à connaître nos deux invitées, Yvane Jacob et Michelle Tshibola.

Yvane Jacob et Michelle Tshibola, invitées du JT Mode du 13 juillet

© Michelle Tshibola photographiée par Manon Tombe ; Yvane Jacob photographiée par Mathilde Beaugé.

Pourquoi certaines tenues font davantage scandale que d’autres ? L’esclandre est-il un pré-requis pour marquer l’histoire de la mode ? C’est avec érudition, humour et verve qu’Yvane Jacob raconte plein de récits de personnalités et leurs vêtements sur Instagram, derrière le compte @sapecommejadis. Décliné en beau livre, Sapé comme jadis, 60 histoires de vêtements (et de gens importants), aux éditions Robert Laffont, le concept permet d’éclairer combien l’habillement n’est jamais neutre, toujours porteur de sens. Que ce soit pour se fondre dans la masse, séduire, se distinguer, ou encore contester.

Michelle Tshibola, elle-même artiste de la ballroom scene (elle fait partie de la house of Ladurée) mais aussi créatrice de tenues pour des pairs, des drag queens et toutes autres personnes souhaitant briller, sait combien le vêtement compte en société. Elle relève également le défi de pouvoir habiller des personnes devant apparaître avec éclat tout en permettant le mouvement, avec sa marque, TSM².

Pour rejoindre le live… Rejoignez le JT Mode, mercredi 13 juillet, de 18h à 20h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

