Greta Thunberg critiquée pour un don à l’UNICEF… On marche sur la tête ?

Cible d’attaques malveillantes après presque chacun de ses discours, sexualisée par ses opposants, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg se retrouve encore en ligne de mire.

Ce qui lui est reproché, cette fois-ci ?

D’avoir donné 100 000$ à l’UNICEF pour lutter contre les conséquences néfastes de l’épidémie de coronavirus sur les enfants.

Greta Thunberg explique son action dans ce tweet :

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money – USD 100’000 – will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000.

Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 30, 2020