Greta sexualisée par ses opposants, une manoeuvre dégoûtante

Détourner l’image de Greta Thunberg (qui est, je le rappelle, mineure) pour la sexualiser sur un logo : done.

Oui oui, tu m’as bien lue…

Cette initiative nauséabonde a été prise par la compagnie gazière et pétrolière canadienne X-Site Energy Services et révélée par le HuffPost canadien.

L’entreprise a créé un autocollant représentant l’activiste encore adolescente nue, de dos, les deux mains d’un individu la tenant par les nattes.

C’est ici d’une scène de relation sexuelle, pas forcément consentie, dont on parle.

Avec le prénom « Greta » apposé sous l’illustration, l’allusion ne fait aucun doute…

L’autocollant a été relayé sur Facebook par Michelle Narang, une habitante de la province d’Alberta, qui fournit les trois quarts du pétrole brut canadien :

Sur Facebook, la Canadienne s’indigne :

Le HuffPost canadien relève que l’autocollant aurait été conçu dans le but d’être collé sur les casques, mais n’aurait pas été distribué officiellement par l’entreprise. Un employé a reconnu du « matériel à visée promotionnelle ».

La ministre de la culture d’Alberta Leela Sharon Aheer ainsi que d’autres personnalités se sont indignées de cette nouvelle sur les réseaux sociaux :

The graphic in this article is completely deplorable, unacceptable and degrading. This is not what our province stands for. Whoever is responsible should be ashamed and apologize immediately. I stand with Albertans against this horrendous image. #ableg https://t.co/JisKaWI6lN

— Leela Sharon Aheer (@LeelaAheer) February 27, 2020