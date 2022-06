Ginny, 6 245€ par mois à deux : « J’aimerais réduire les achats compulsifs et inutiles »

Combien gagnez-vous par mois ? Comment dépensez-vous cet argent ? Qui paye quoi dans votre couple ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe par certains aspects ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur rapport à l’argent et de leur organisation financière en couple ou en solo. Aujourd’hui, c’est Ginny qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Prénom : Ginny

Âge : 28 ans

Métier : Commerciale responsable de comptes dans l’industrie, en CDI

Salaire net mensuel après prélèvement à la source : 3 445€ par mois, et 2 900€ pour son conjoint

par mois, et pour son conjoint Famille : Son partenaire, avec qui elle vit, et leurs deux chats

Lieu de vie : Une maison de 100m2 à la campagne, dont elle est propriétaire

Les revenus de Ginny et son conjoint

Ginny travaille comme commerciale dans le secteur de l’industrie : en tant que responsable de comptes, elle vend des machines industrielles à de grandes entreprises françaises. Pour ce poste, elle gagne 3 445€ mensuels répartis sur 13 mois, soit 3 180€ de janvier à novembre, puis le double en décembre.

Avec ce salaire plus élevé que celui de 85% des salariés en France selon l’observatoire des inégalités, elle s’estime très bien payée.

« Je suis bien consciente que je fais partie à moi seule des personnes privilégiées et que nous en faisons d’autant plus partie à deux, sans enfants. »

Pour son travail d’ingénieur éléctronicien en CDI, son compagnon touche en effet 2 900€ net mensuels. À eux deux, leur budget s’élève donc à 6 245€ et devrait augmenter :

« Nous allons changer de travail au mois du juillet et nos nouveaux salaires seront plus élevés. Nous aurons une vie très, très confortable. »

Revenus de Ginny et son conjoint

L’organisation financière de Ginny et son conjoint

En concubinage depuis 4 mois, le couple partage un compte commun sur lequel ils virent 700€ chacun en début de mois.

« Cela comprend l’assurance, l’énergie, l’eau, internet, Spotify, les courses alimentaires et les sorties. Nous sortons et recevons beaucoup, donc toutes ces dépenses sont partagées à 50/50 aussi. »

Pour le reste, chacun son compte, chacun ses dépenses. Si le compte commun est tenu à deux, chacun a ses manies dans la gestion des finances :

« Je suis probablement plus regardante à chaque dépense, mais lui est plus stressé. Si le compte commun passe en dessous de 100€, il s’inquiète là où je me dirais qu’il nous reste une semaine avant la fin du mois, et que la somme convient largement. »

Pour autant, entre les partenaires, l’argent n’est jamais un sujet de disputes « Nous avons de hauts salaires, et nous ne nous posons pas de questions sur ce que l’autre dépense de son côté. »

Les dépenses communes du couple

Sur leurs 1 400€ de budget commun mensuel, les courses se placent comme premier poste de dépenses : 100€ par semaine, en drive de supermarché et en primeur pour les fruits et légumes, soit 400€ par mois.

En second lieu vient le budget sorties, pour 380€ :

« Nous sortons presque tous les vendredis soir, et au moins une fois par week-end, nous allons chez des amis ou des amis viennent chez nous. À cela s’ajoutent deux ou trois restaurants par mois (nous sommes de fines bouches, donc les dîners nous coûtent environ 70€ la soirée), et des fast-food une ou deux fois par mois, les soirs de flemme. »

Le couple dépense en moyenne 300€ mensuels pour la maison, que ce soit en décoration, en achat de meubles ou bien en travaux à venir.

Leurs factures pour l’eau, l’électricité et le chauffage au gaz s’élèvent en tout à 199 € chaque mois, qui s’additionnent avec les 45€ d’abonnement à internet et à Spotify. Enfin, Ginny et son partenaire dépensent 23€ pour leur assurance habitation, et 23€ de croquettes et de litière pour leur deux chats.

Ils n’ont aucun frais bancaires.

Les dépenses de Ginny

Ces 700€ dédiés chaque mois aux dépenses communes représentent un cinquième du budget total de Ginny. Pour elle, la dépense principale se trouve dans le remboursement du crédit de son logement.

En effet, grâce à un apport dont elle a hérité, elle a pu acheter il y a 4 ans sa maison dans la campagne francilienne. Elle rembourse seule son prêt à la banque qui s’élève à 926€ par mois sur 20 ans, pour une maison à 270 000€. Sa taxe foncière et sa taxe d’habitation lissées sur l’année s’élèvent à 150€ chaque mois.

Elle héberge gratuitement son conjoint — qui a vendu son appartement pour s’installer avec elle — afin qu’il puisse constituer un équivalent au sien, avec pour projet d’acheter un lieu de vie ensemble à l’avenir.

Elle rembourse aussi un prêt à la consommation de 164€ par mois sur cinq ans, pour une moto achetée neuve qu’elle assure pour 86€ mensuels, et qui lui permet de profiter, avec son compagnon, de sorties à moto régulières et de voyages en deux roues. Ces balades lui coûtent une soixantaine d’euros d’essence chaque mois, lissés sur l’année.

Elle n’a pas d’autres frais de transports réguliers, son entreprise prenant en charge sa voiture de fonction. Son abonnement téléphonique lui coûte 20€ par mois.

Les loisirs de Ginny

Ginny dépense en moyenne 80€ par mois pour déjeuner sur son lieu de travail : si elle s’y rend plupart du temps avec un repas déjà préparé, elle aime profiter d’un restaurant avec ses collègues une fois par semaine.

Elle est aussi abonnée à une salle de sport qui lui coûte 29,95€ mensuels.

Du côté des dépenses du quotidien, elle compte 345€ chaque mois :

« Je dépense 50€ par mois pour des cigarettes. Ces derniers temps, j’ai dû acheter pas mal d’équipement pour ma moto, mais ce budget va drastiquement diminuer bientôt. J’achète aussi souvent des jeux de société, et j’ai des dépenses pour le vin ! Nous sommes amateurs de vin, et nous allons à beaucoup de foires et de salons. »

Un budget souvent nourri de craquages, qu’elle aimerait réduire un peu :

« J’aimerais réduire les achats compulsifs et/ou inutiles : les cigarettes, les fringues, les équipements moto… Je sais que je dépense beaucoup trop là-dedans, que c’est déraisonnable et que c’est ça qui fait que je suis stressée à la fin de chaque mois. Mon dernier craquage, par exemple, c’était des équipements moto à 230€ juste avant de partir en vacances. »

Enfin, elle lisse son budget pour les vacances et week-ends à 200€ mensuels.

« J’ai déjà eu des découverts de 1 000€ »

Si aujourd’hui, le salaire de Ginny lui permet de gérer son budget avec facilité, elle raconte que ce n’a pas toujours été le cas :

« J’ai fait pas mal d’erreurs en entrant dans la vie active, en particulier le fait de vivre avec mon ex pour qui je payais absolument tout (loyer, factures, alimentation…) et j’ai été à de nombreuses reprises à découvert, parfois même jusqu’à 1 000€. Il m’a fallu du temps pour apprendre à gérer mon argent. Mon copain actuel, qui est très responsable, m’a beaucoup aidée là-dessus ! »

Entre ce découvert qui s’était installé et ses difficultés à canaliser ses dépenses, Ginny a mis plusieurs années à assainir complètement ses comptes.

« C’est la vente de ma voiture et le passage à un véhicule de fonction qui m’a permis de remonter la pente. Aujourd’hui, j’ai toujours cette peur de retomber dans la spirale du découvert alors je compte beaucoup. Je suis à la fois très dépensière pour me faire plaisir sur mes loisirs, et très proche de mes sous pour le nécessaire. Je vais toujours chercher les bonnes affaires. »

Bien que son salaire soit plus élevé que celui de son compagnon, elle n’a pas encore réussi à se constituer une épargne :

« Je suis en CDI depuis 5 ans, mais j’ai passé mon temps à rattraper mes erreurs d’étudiante. Je n’ai jamais réussi à mettre d’argent de côté pour l’instant, contrairement à mon compagnon qui est plus serein. J’aspire à être dans sa situation. »

Les projets de Ginny et de son conjoint

Ginny estime que d’ici quelques mois, elle pourra commencer à économiser pour des projets à court ou à long terme :

« Nous avons prévu de refaire la salle de bain d’ici la fin de l’année, ce qui nous coûtera environ 2 500€. Ensuite, nous voulons faire un voyage aux États-Unis l’année prochaine. Et sinon je souhaite mettre sur le long terme entre 5 000€ et 10 000€ de côté en cas de coup dur. »

Merci à Ginny d’avoir répondu à nos questions !

Crédit photo : Duncan Adler / Unsplash