Game of Rôles devient un jeu vidéo : le jeu de rôles le plus cool des Internets sera bientôt chez vous !

Game of Rôles, le jeu de rôles créé par Fibre Tigre et diffusé chez Mister MV comme chez Madmoizelle, devient un jeu vidéo ! Bientôt sur Nintendo Switch et Steam, pour votre plus grand plaisir.

Vous ne savez pas pourquoi le 92 est le chiffre le plus redouté et redoutable ? Vous n’avez jamais prononcé les mots « Ohlà mes braves » de votre vie ? Vous ne pleurez jamais la disparition dans les cieux azuréens du faucon apprivoisé DJ Cactus ? Vous ne savez même pas qui est l’escroc Jotun ?

C’est que vous êtes à la masse sur Game of Rôles ! Mais ce n’est pas grave, car cette formidable aventure initiée par le conteur Fibre Tigre débarque bientôt dans vos salons : Game of Rôles devient un jeu vidéo.

Le jeu vidéo Game of Rôles est lancé

Le studio lillois Ludogram s’est attaqué à l’ambitieux projet d’une adaptation en jeu vidéo de Game of Rôles, baptisée Les Mondes d’Aria — en référence à Aria, l’univers médiéval-fantastique dans lequel se déroule la plupart des aventures des joueurs et joueuses.

Montez le son et lancez le teaser, ça donne plus envie que le nouveau Pokémon :

Les Mondes d’Aria, l’esprit du jeu de rôle dans un jeu vidéo

Hommage au jeu de rôles oblige, Les Mondes d’Aria est accessible en solo comme à plusieurs (jusqu’à quatre joueurs et joueuses, en ligne ou sur le même canapé) et reprend des éléments incontournables du format, comme les fameux jets de dés… plus ou moins réussis !

Face à des options diverses et parfois incompatibles, les joueurs et joueuses pourront se concerter pour accomplir la même chose — ou n’en faire qu’à leur tête et créer des situations chaotiques. Car oui, le jeu prend en compte le fait que des décisions contraires peuvent survenir dans le même quatuor !

C’est donc un ambitieux mode multi que Ludogram développe pour offrir aux joueurs et joueuses des Mondes d’Aria les mêmes fous rires et les mêmes engueulades qui font le sel de Game of Rôles, actuellement diffusé sur la chaîne Twitch de Mister MV pour l’édition classique, et sur celle de Madmoizelle pour l’aventure que j’ai la joie de mener en compagnie d’Aïda Djoupa, Clémence Boyer et la streameuse Kao.

Le jeu Game of Rôles a été annoncé lors d’un grand Burger Quiz à thème, à revoir ici !

Les Mondes d’Aria sera disponible sur Steam et sur Nintendo Switch ; cerise sur le cis-cake, Édouard Gaudel, co-président du studio, a d’ores et déjà permis une compatibilité cross-plateformes ! Vous pourrez donc jouer depuis votee manette avec vos potes sur PC sans souci.

Soutenez Les Mondes d’Aria, le jeu vidéo Game of Rôles !

Actuellement en financement participatif sur Ulule, Les Mondes d’Aria cumule déjà plus de 140 000 euros de dons, soit un respectable… 467% de l’objectif initial, fixé à 30 000 euros pour garantir a minima la sortie du jeu !

Comme d’habitude, différentes contreparties sont disponibles, du chiche sub du pauvre au luxueux pack Dieu d’Aria — si vous avez 999 euros qui traînent, c’est le moment.

Le jeu de base sera disponible à l’hiver 2022 en accès anticipé sur Steam, et la sortie officielle est prévue pour l’été 2023. Trois extensions sont annoncées pour les mois suivants, dont l’une sur laquelle j’ai l’honneur d’être au scénario, tout comme Clémence Boyer : Les Contes d’Aria !

Les Mondes d’Aria est déjà un projet précieux. La bienveillance de la communauté Game of Rôles, la bonne humeur maintenue contre vents, marées et pandémies mondiales par l’équipe de Fibre Tigre, la démocratisation du jeu de rôles, et une production 100% française, que demander de plus ?

Sortez vos pièces d’or et faites pas les radins comme Archibald : Les Mondes d’Aria n’attend que vous !

Soutenez Les Mondes d’Aria sur Ulule

