J’apprends à créer des filtres Instagram (EN ROUE LIBRE ép.9)

Eh ouuuuui, j’ai été hyper surpris de découvrir qu’il existait un logiciel pour faire ses propres filtres Instagram et qu’il était gratuit !

J’ai été encore plus surpris de me rendre compte que peu de personnes le savaient.

Alors voici une petite introduction à ce logiciel pour que tu puisses toi aussi nous proposer tes meilleures déformations du visage !

J’utilise aussi ce site dans la vidéo.

En ce moment je fais 1 vidéo tous les matins à 7h sur Big Up pour distribuer des bonnes vibes pendant cette période étrange. Rejoins-nous, mets la cloche, prends ton petit dej’, et on est parti !

N’hésite pas à proposer les activités que tu voudrais que je fasse en commentaire !