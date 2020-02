EnjoyPhoenix fait le bilan sur son rapport compliqué à son corps

Dans sa vidéo du 1er février 2020, EnjoyPhoenix, alias Marie Lopez, se livre sur les 5 choses qu’elle regrette d’avoir fait subir à son corps.

EnjoyPhoenix et son rapport compliqué au corps

Son but ? Aider ses abonnées et ses abonnés à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’elle :

« Si j’avais une petite machine qui remonte dans le temps, j’aimerais qu’on me dise de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça pour faire comme tout le monde. »

Marie affirme vouloir « plus de transparence, de plus de vérité », et ça fait du bien. La youtubeuse avait en effet déjà posté des vidéos dans lesquelles elle revenait sur son syndrome des ovaires polykystiques et son acné.

EnjoyPhoenix se lance dans un retour en arrière et décrypte ses erreurs vis-à-vis de son corps. Son principal regret : un rapport au corps compliqué et des comportements qui ont mis en péril sa santé.

Marie regrette tout d’abord d’avoir arrêté de manger pour maigrir avant sa participation à l’émission Danse avec les stars.

« J’avais vraiment très peur du regard des gens et c’est la raison pour laquelle j’ai commencé à me sous-alimenter, voire à arrêter de m’alimenter tout court. »

Elle explique qu’en plus de perdre du poids, elle a perdu sa vitalité et sa santé mentale, développant des troubles du comportement alimentaire.

Le regret d’EnjoyPhoenix : ne pas avoir respecté son corps

En lien avec ses troubles du comportement alimentaire, Marie a eu tendance à faire le yoyo au niveau de son poids :

« J’ai vraiment fait subir des extrêmes à mon corps. A ne rien manger et à faire du sport à outrance. Et aussi l’autre extrême, à manger n’importe quoi, pas du tout faire attention […] et pas faire de sport du tout. »

Des comportements qui ont dégradé son métabolisme. Elle te conseille de s’entourer de professionnels (nutritionnistes, psychologues, médecins…) si tu veux perdre ou prendre du poids.

Marie regrette aussi d’avoir poussé son corps à des extrêmes qu’il n’aurait pas dû vivre en se croyant invincible.

Alors qu’elle faisait des voyages à répétition à l’autre bout du monde et qu’elle avait des problèmes de sommeil, elle n’écoutait pas les signaux que lui envoyait son corps et continuait à travailler même quand elle était malade.

Dans sa vidéo, EnjoyPhoenix insiste donc sur l’importance de respecter son corps et ses besoins.

Elle confie également sa tendance à se dénigrer tous les jours, et t’incite à vivre ta vie sans te préoccuper du regard des autres.

EnjoyPhoenix se confesse enfin sur le fait qu’elle fume, et regrette les conséquences sur sa santé. La youtubeuse n’avait jamais souhaité en parler sur Internet tout simplement pour ne pas donner le mauvais exemple.

EnjoyPhoenix parle de son rapport compliqué au corps, et ça fait du bien

Cette vidéo m’a beaucoup plu, et je t’explique pourquoi.

Tout d’abord parce que ça fait du bien d’entendre des influenceuses (ou des influenceurs) évoquer leurs insécurités et leurs erreurs. Montrer sa vulnérabilité, c’est cool !

Cela montre que ces personnes ne sont pas parfaites, qu’elles ne sont que de simples humaines (comme nous toutes, en somme…).

Ça déculpabilise et nous aide à niquer nos complexes en nous rassurant sur le fait qu’on n’est pas les seules à en avoir ! Et qu’on peut s’en sortir quand même.

Ça permet de donner de vrais conseils basés sur l’expérience personnelle qui peuvent résonner si l’on rencontre les mêmes difficultés.

La vidéo d’EnjoyPhoenix semble d’ailleurs avoir été appréciée par sa communauté, qu’elle remercie sur Instagram :

Bref, cela me met en joie de trouver du contenu positif sur Internet. Surtout que j’ai l’impression qu’il y a un réel mouvement en ce sens.

J’espère en tout cas que Marie continuera à poster des vidéos feel good et voir de plus en plus d’influenceuses et d’influenceurs prendre le même chemin.

