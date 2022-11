Enflammez les fêtes de fin d’année avec ce calendrier de l’Avent érotique

L’hiver froid et triste arrive, et vous vous demandez comment vous réchauffer en ces temps de crise ? Le calendrier de l’Avent érotique Adam et Eve est fait pour vous.

Qui dit fin d’année dit calendrier de l’avent. Qui dit calendrier de l’Avent, dit petits plaisirs. Cela tombe bien, car cette année, Adam et Eve vous a concocté un calendrier de l’Avent unique, pour que ce mois de décembre soit le plus hot de l’année.

Le calendrier Naughty and Nice : The Fifth met à l’honneur vos cinq sens à travers 24 surprises à partager. Enfin, même si Noël est synonyme de partage, rien ne vous empêche de passer un mois de plaisir en solo avant les fêtes de fin d’année.

Comme un cadeau avant l’heure ou une mise en bouche avant l’acte, ce calendrier aux multiples visages vous accompagnera tout au long du mois, à travers une aventure sensorielle unique.

Une touche de douceur qui fait du bien

Pour commencer ce mois de décembre en toute simplicité, le calendrier vous propose les accessoires les plus tendres et sensuels dont vous pouviez rêver. Le plaisir ne passe pas uniquement par le sexe en tant que tel, mais aussi par l’univers qui l’entoure. Pour les couples, les plans cul, ou encore les sexfriends, les gestes romantiques font partie intégrante du moment à partager.

Dans les 24 surprises alléchantes du calendrier, vous trouverez des pétales de roses réutilisables, de l’huile de massage ou encore des bâtonnets parfumés. De quoi passer des moments inoubliables de plaisir doux et sensuel.

Calendrier de l’Avent Naughty and Nice : The Fifth, par Adam et Eve

Des sextoys traditionnels, simples mais efficaces

Comme c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures, un calendrier de l’Avent érotique se doit de contenir les valeurs sûres des sextoys. Dans le calendrier Naughty and Nice : The Fifth, vous pourrez tomber sur un œuf vibrant ou encore différents vibromasseurs, tous uniques en leur genre. À l’aube du 24ᵉ jour de décembre, vous aurez en votre possession des vrais must have de jouets pour adultes.

Pour aller encore plus loin, Adam et Eve a pensé à votre plaisir dans ses moindres détails. Avant Noël, vous déballerez des lubrifiants et même un nettoyant pour sextoy. Avec ces outils en main, vous n’aurez plus besoin de chercher le plaisir, c’est lui qui viendra à vous.

Goûtez aux plaisirs défendus du BDSM

La pratique du bondage est un excellent moyen de faire monter la température entre vous et votre ou vos partenaires. Si vous n’avez jamais osé passer le pas, ce mois de décembre sera pour vous une réelle aventure fantasmatique. Entre une paire de menottes et un fouet à plumes contenus dans le calendrier, vous aurez l’occasion de découvrir de nouvelles expériences sexuelles en cette fin d’année.

Retrouvez le calendrier de l’Avent Adam et Eve

Évidemment, il reste d’autres objets à découvrir en décembre dans cette même lignée. Mais ce ne serait pas drôle si vous connaissiez l’entièreté du calendrier, n’est-ce pas ?

À peine 130 € pour un mois de plaisir

Le calendrier Naughty and Nice : The Fifth vous coûtera 129,99 €, pour y trouver des trésors sexuels d’une valeur de 500 €. Plus que des objets, ce sont des expériences, des souvenirs et des plaisirs que vous pourrez créer grâce à ces 24 surprises toutes plus érotiques les unes que les autres.

Une affaire intéressante, qui vous permettra à la fois de passer un mois de décembre plein de rebondissements, mais également une nouvelle année inoubliable. Vous l’aurez compris, si vous souhaitez passer 2023 sous le signe du plaisir, vous savez maintenant quoi faire.

