Emmaüs ouvre sa première boutique beauté solidaire : un espace moins cosmétique qu’il en a l’air

Emmaüs Solidarité et la fondation L’Oréal ont ouvert cet été à Paris une boutique de cosmétique et d’esthétique adressée aux personnes prises en charge par l’association.

Peut-être que la pandémie vous a aidé à vous en rendre compte mais prendre du temps dans la salle de bain peut avoir des effets bénéfiques sur l’estime de soi. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles vient d’ouvrir un premier « Emmaüs Beauté & Bien-être » à Paris afin de rendre plus accessible ce genre de petits plaisirs, moins cosmétiques qu’ils en ont l’air.

Vivre une expérience de soin, de conseil, et d’achat, sans dépenser d’argent

Lancé cet été dans la capitale française, au 178, quai de Valmy, dans le 10e arrondissement, cet espace solidaire propose des rayons de produits pour les cheveux, le visage, le corps, et même des prestations de coiffure et d’esthétique.

Le tout gratuitement puisque la boutique accueille (uniquement sur rendez-vous pour l’instant, Covid oblige) des personnes ayant reçus des bons de la part de travailleurs sociaux qui les suivent afin de pouvoir « acheter » quelques produits ou services, faire l’expérience du choix, des conseils personnalisé prodigués par les vendeurs, comme l’explique au Parisien le directeur général d’Emmaüs Solidarité, Bruno Morel :

« Je voulais une véritable boutique, où les personnes puissent faire un véritable acte d’achat, même s’il est en réalité gratuit. »

Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration de Emmaüs Solidarité et la Fondation L’Oréal, qui soutient l’association depuis près de dix ans. D’où les rayons bien remplis qui font que ce lieu ressemble à s’y méprendre à une boutique conventionnelle de cosmétiques, et non à un espace solidaire avec un nombre limité de produits ou des colis préremplis.

Un premier « Emmaüs Beauté & Bien-être » de France qui contribue à la resocialisation

Les ateliers de socioesthétique sont également rendu possible par l’entremise du mastodonte français de la beauté. De quoi contribuer aux échanges au-delà des structures d’hébergement et donc à la resocialisation des personnes accompagnées par Emmaüs auxquelles cette boutique et ses services sont destinés.

Ouvert depuis cet été à titre expérimental, ce premier « Emmaüs Beauté & Bien-être » regorge déjà de rendez-vous : 56 % de femmes et 44 % d’hommes, relève Le Parisien. Parce que la beauté et l’estime de soi n’ont ni genre, ni classe sociale.

Emmaüs Beauté & Bien-être, 178, quai de Valmy (Xe), prestations de coiffure sur rendez-vous le mardi, et d’esthétique le jeudi, de 14 heures à 17 heures.

