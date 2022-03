Elle finit à l’hôpital à force de retenir ses pets devant son mec, et c’est très sérieux

Une star de la pop brésilienne a été hospitalisée après s’être retenue trop longtemps de péter devant son partenaire. Décidément, être distinguée a un prix, et il est trop élevé pour nous.

Avis de tempête : la chanteuse et superstar Brésilienne Pocah a été hospitalisée cette semaine après des douleurs extrêmement sévères à l’estomac… Pour une raison plutôt particulière.

Autant en emporte le vent

Une gastro ? L’appendicite ? Rien de tout cela : ce sont des pets accumulés dans son ventre qui l’ont propulsée à l’hôpital. Car, comme elle l’a raconté sur les réseaux sociaux, la star refusait purement et simplement de lâcher des vents devant son partenaire et gardait tout pour elle — littéralement.

C’est ce que Pocah, de son vrai nom Viviane de Queiroz Pereira, a partagé avec ses presque 16 millions d’abonnés sur Instagram, dans un post depuis supprimé. Le média Consequence la cite :

« Je me suis réveillée à 5 heures 30 du matin avec des douleurs sévères d’estomac et j’ai fini à l’hôpital. Mais tout va bien, les gars, je suis en forme. C’était juste une accumulations de pets retenus. »

Une manière de faire dans laquelle les femmes et les personnes perçues comme telles se reconnaîtront sûrement, puisqu’à coups de « Il faut souffrir pour être belle » et de mythes chiants selon lesquels un corps féminin est rempli de paillettes, ignorer les signaux naturels ou les signes d’alerte de nos corps est devenu le prix à payer pour être désirable — désirable pour le regard masculin, évidemment.

La chanteuse Pocah dans le clip AINDA / Capture d’écran Youtube

Let it go, let it goooooo

Pire, la jeune femme de 28 ans raconte que c’est en suivant les recommandations de vidéos TikTok qu’elle a décidé d’ignorer son besoin naturel d’évacuation et ses douleurs naissantes !

Ces conseils TikTok, elle regrette évidemment de les avoir suivis. Elle ajoute :

« Aux filles, n’ayez pas honte de péter devant votre partenaire. Parce que ce qui est vraiment gênant, c’est d’empêcher son mec de dormir parce qu’on a mal quelque part, aller à l’hôpital avec lui, et avoir être diagnostiquée de “pets retenus”. »

Avant de conclure, convaincue :

« À partir de maintenant, je vais les laisser sortir. »

Et elle a bien raison : pourquoi se faire souffrir quand on peut tout lâcher — et même vendre ses pets ou les offrir ? En tout cas, Pocah n’en a plus honte : d’ailleurs, sur son compte Twitter, elle ne se prive pas de rire de ses pets internationaux, qui ont fait le tour de la presse.

Crédit photo : Sasun Bughdaryan / Unsplash