Dites-nous ce que vous voulez savoir sur l’entrepreneuriat, une experte y répondra

Vous souhaitez vous lancer dans l’entrepreneuriat mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous avez un projet que vous aimeriez développer ? Vous êtes au bon endroit pour poser vos questions !

Après plusieurs mois d’absence, la rubrique Billet de banque revient sur Madmoizelle. Dans chaque épisode, un ou une experte de la finance répond à la question posée par l’une d’entre vous. Mais cette fois, il y aura une petite variante, les deux prochains numéros seront dédiés aux questions entrepreneuriales avec l’appui d’experts et d’expertes de Bpifrance Création.

Parce que vous êtes de plus en plus à envisager d’être votre propre patronne et patron, pour fixer vos propres règles, vous challenger et proposer des biens et services qui ont du sens pour vous. Mais il est parfois difficile de savoir par où commencer ou progresser sans être entourée et accompagnée par des spécialistes du domaine ou des personnes expérimentées. Alors si vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, cet appel à questions est pour vous !

Comment soumettre vos questions ?

Le principe est simple, après réception de vos différentes interrogations, nous sélectionnerons celles qui reviennent le plus souvent et nous les regrouperons en deux problématiques. Chaque problématique sera résolue dans un article dédié, dans lequel une experte répondra à vos questions. Elle vous donnera également des conseils concrets pour la suite de votre aventure entrepreneuriale.

Vous pouvez être aux prémices de votre projet et vous vous demandez sans doute vers qui vous tourner pour soumettre votre idée et vérifier qu’elle soit fiable, comme vouloir des indications sur comment créer un statut d’auto entrepreneure ou d’entreprise. Vous pouvez aussi être déjà bien installée, mais vouloir savoir comment faire entrer des actionnaires dans le capital de votre entreprise ou alors contacter des business angel.

Les experts de Bpifrance Création se feront un plaisir de vous apporter leurs lumières et sont très bien placés pour cela. En effet, Bpifrance Création apporte son aide à la création d’entreprise tous secteurs confondus, afin d’accroître leur attractivité ainsi que leur compétitivité. Alors n’ayez aucune limite, vous serez entre de bonnes mains, l’équipe Madmoizelle a hâte de vous lire et ne vous jugera pas, comme toujours.

Comment poser votre question Pour témoigner, envoyez-nous votre récit par mail, à l'adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com avec pour objet « Billet de banque et Bpifrance »

