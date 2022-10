Revalorisation des déchets et du cycle de l’eau : comment le monde de l’industrie tente de se réinventer

J’ai rencontré Amanda, apprentie qualité au sein de l’entreprise Cristel. Un fabricant français d’ustensiles culinaires qui veille à produire en accord avec ses valeurs environnementales.

Travailler dans l’industrie tout en ayant des valeurs environnementales est-ce vraiment possible ? Et comment cela se traduit-il dans le processus de production et dans l’expérience utilisateur ? C’est ce que j’ai tenté de savoir en allant à la rencontre d’une employée d’un fleuron de l’industrie française, membre de La French Fab, propriété de Bpifrance.

Avant d’aller plus loin, il convient d’expliquer ce qu’est La French Fab : lancée en 2017 par Bruno Lemaire, La French Fab incarne les entreprises, acteurs économiques, institutions et sites industriels situés en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l’industrie française. Bpifrance apporte son aide à l’industrie française à travers une stratégie massive d’accompagnement des entreprises, afin de leur permettre de gagner en attractivité et en compétitivité.

Cristel a justement bénéficié de ce plan d’investissement. Tout en ayant de grandes ambitions, la PME familiale qui existe depuis 1826 compte bien conserver ses valeurs d’antan, à savoir, continuer de fabriquer local en France, et produire en laissant le moins d’empreinte possible sur l’environnement. Amanda, apprentie depuis deux ans dans l’entreprise, s’est prêtée au jeu de l’interview pour m’aider à y voir plus clair.

Mikhail Nilov/Pexels

Comment le secteur industriel arrive à séduire la nouvelle génération

Dès le départ Amanda me confie que le critère écologique n’est pas ce qui l’a séduite quand elle s’est tournée vers Cristel pour y faire son alternance, c’est plutôt le secteur industriel qui l’a attiré. L’étudiante n’avait pas eu l’occasion de découvrir le monde de l’industrie à travers ses expériences passées. C’est le besoin de découvrir une nouvelle sphère et d’y apporter sa contribution qui a achevé de la convaincre, mais pas seulement :

L’entreprise est conservatrice de ses valeurs familiales. Actuellement, elle se trouve sur la troisième génération du personnel familial. De plus, Cristel est une PME à taille humaine, qui compte une centaine d’employés, et elle a été bâtie sur des principes très spécifiques. Cristel est engagée depuis plus de 30 ans dans des valeurs environnementales fortes. Elle contribue au quotidien à améliorer l’image de sa marque et à donner de l’importance et du poids pour se rapprocher de ses divers clients. Amanda

Amanda fait des études de management de la qualité à l’université de Strasbourg et travaille au sein de Cristel depuis maintenant deux ans. Durant sa première année, elle était rattachée en tant qu’apprenti hygiène, sécurité, environnement. À présent, elle est apprentie qualité :

Le système qualité est la structure qui permet de contrôler et de s’assurer de la satisfaction des biens et des différents services de l’entreprise. Pour cela, je suis chargée de structurer la base documentaire ou toutes les procédures et les modes opératoires qui viendront par derrière agencer, mais aussi attester de la conformité des produits. Je suis, par exemple, chargée de structurer la partie contrôle à réception des produits. Une autre de mes tâches consiste à argumenter et concevoir une base pour la sélection des fournisseurs pour que l’on puisse bénéficier d’un panel de fournisseurs optimal, ce qui suppose qu’ils soient toujours satisfaits. Amanda

Pour chacune des tâches qu’elle accomplit, Amanda me confie qu’elle doit toujours jouer entre l’engagement environnemental de la direction et le respect des directives qu’elle lui donne. Elle illustre ce propos grâce aux chantiers 5s qui sont des ateliers régulièrement organisés au sein de Cristel afin d’améliorer les conditions de travail et optimiser les échanges, les circulations, les flux. Ces ateliers pédagogiques et ludiques impliquent la direction, mais également le personnel, et l’un de leurs objectifs est de revaloriser, d’améliorer et d’assurer cette démarche continue concernant l’environnement.

Comment un acteur du domaine industriel peut-il rendre sa production plus respectueuse de la planète ?

Le discours d’Amanda reste très théorique cependant, en entrant dans le vif du sujet, elle me donne des exemples concrets d’actions effectuées par Cristel qui méritent d’être soulevées. La première chose, c’est sa production locale, le siège et l’usine de fabrication se trouvent au même endroit :

Nous n’avons qu’un seul site basé à Fesches-le-Châtel dans le Doubs. Cette unique localisation permet d’assurer un échange toujours local. Si jamais il y a une deuxième usine qui s’ouvre, elle ne sera pas à l’étranger. Cela ne serait pas en adéquation avec l’histoire de l’entreprise, la préservation de ses valeurs passe par la proximité de sa production, mais aussi de son personnel. Cristel sort du lot de ce point de vue, en comparaison à d’autres entreprises qui délocalisent leurs usines. La PME veut conserver ce savoir-faire français. Amanda

La deuxième action soulevée par Amanda, c’est l’optimisation de l’utilisation de la matière première tout au long du processus de fabrication. L’entreprise tente de réduire ses chutes de matières premières en interne, mais pratique également un tri régulier de ses déchets et leur revalorisation. Le personnel est toujours impliqué dans ces valeurs et dans le respect de ces démarches, ce qui permet dans le même temps d’améliorer les conditions de travail.

Mais ce n’est pas la seule attention portée à la production, Cristel a mis en place un cycle de revalorisation de l’eau pour les processus internes. Elle est également soucieuse de la récupération de l’énergie calorifique des compresseurs, par exemple pour chauffer l’entreprise et faire des économies d’énergie.

Stijn Dijkstra/Pexels

La troisième action en faveur de l’environnement permet aux acheteurs de limiter leur consommation. En effet, Cristel dispose d’un processus de rechapage qui peut profiter aux clients si leurs produits sont défectueux ou présentent des usures d’utilisation. Cela assure une garantie à vie des différents produits. Si comme moi, vous n’avez aucune idée de ce qu’était le rechapage avant aujourd’hui, Amanda a eu la gentillesse de me le définir :

Si un client lui-même, a créé une surchauffe de son produit ou a abîmé le revêtement de celui-ci, Cristel reprend son produit, va l’étudier puis va envisager soit la remise à neuf, soit l’échange du produit. Donc, si le revêtement est amené à être défaillant. Il va repasser dans le cycle complet de l’entreprise pour avoir un produit final optimal. Cela ne concerne que les produits rechapés, c’est-à-dire que nous avons différentes gammes : des produits tout inox et les produits rechapés. Les produits rechapés ont un fond anti-adhérent, qui les amène à évoluer tout au long de leur vie. Si cette couche noire anti-adhérente est défaillante, on va complètement la remettre. Pour tous les fonds anti-adhérents, le produit utilisé est certifié sans PFOA. Donc, justement, il se rapproche toujours de ces valeurs environnementales qui sont le cœur de l’entreprise. Amanda

Tout au long de la vie de ses articles, la PME Cristel tente de réduire au maximum son empreinte sur la planète. Évidemment, le secteur de l’industrie produit afin de vendre, il occasionnera toujours de la consommation. Mais grâce à des processus comme la production locale, la revalorisation de l’eau et des déchets ainsi que la récupération des produits défectueux, les acteurs tentent d’innover pour s’améliorer.

C’est notamment l’un des axes prioritaires de La French Fab, qui encourage les industriels français à évoluer vers des solutions écologiques pour répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi à l’urgence climatique.

Crédits : ThisIsEngineering/Pexels