Dette de sommeil des parents : comment limiter la casse ?

Un parent met six ans avant de retrouver de bonnes nuits. S’il n’existe pas de solutions miracles pour régler le problème, des gestes simples peuvent faire la différence.

Vous vous réveillez tous les matins en ayant l’impression d’être passé sous un camion ? Félicitations ! Comme près de la moitié des parents, vous ne dormez pas suffisamment.

La fatigue, c’est le fardeau de tous les jeunes darons et l’accumulation d’heures de veille finit par vous valoir une sacrée dette de sommeil. Si la science n’est pas encore parvenue à trouver l’antidote qui soulagerait tous ces géniteurs épuisés, il existe des solutions pour tenir le coup et éponger (un minimum) cette dette.

La fatigue, le fléau quotidien des parents

Breaking news (non) : les darons sont toujours fa-ti-gués. Même lorsque le bébé cesse de se réveiller toutes les heures, nos nuits sont rythmées par les cauchemars, les pertes de tétines, les maladies et les questionnements existentiels de nos chers enfants.

Plusieurs études menées au début et au milieu des années 2010 ont révélé que les parents perdaient environ 44 jours de sommeil la première année de vie de leur progéniture et mettaient environ six ans à redormir correctement.

En 2022, l’institut du sommeil et de la vigilance a publié un sondage sur les habitudes de sommeil des familles françaises. 80 % des adultes interrogés déclaraient s’être levé la nuit lors des sept derniers jours, à raison de deux fois par nuits concernées. Toujours selon cette enquête, les darons dormiraient en moyenne 6 h 34 par nuits, quand les adultes ont plutôt besoin de 7 à 9 heures quotidiennes.

Rattraper sa dette de sommeil

Les parents finissent par accumuler une sacrée dette de sommeil. Au lieu de les rassurer sur le fait qu’ils vont survivre en ne dormant que 20 minutes par nuit pendant les dix prochaines années, la science leur rappelle cruellement que chaque heure perdue devrait en théorie être rattrapée. Sans oublier que plus la dette est importante, plus elle est difficile à rembourser.

Évidemment, il n’existe pas de solution miracle pour se lever en pleine forme le matin. En revanche, certaines bonnes habitudes, un peu rigides, mais très saines, peuvent vous aider à limiter la casse :

Suivre une routine stricte : Il faut se coucher et se lever tous les jours à la même heure et dormir dès qu’on sent la fatigue arriver le soir. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifie tirer un trait sur des heures précieuses de liberté nocturne et adopter le même rythme que ses enfants, mais c’est pour la bonne cause.

Oublier les grasses matinées : rattraper d’une traite ses heures de sommeil en retard lors d’une grasse matinée ou d’une sieste géante, ça ne sert à rien, sinon perturber son rythme habituel. Vous avez le droit de vous laisser tenter, hein. Vous devez simplement savoir que mis à part le plaisir immense de pouvoir ronfler au calme, ce moment d’extase n’aura pas d’impact bénéfique sur votre forme générale.

Grappiller des minutes de sommeil dès que possible : on en apprend tous les jours, le bouton snooze du réveil peut par contre vous sauver la vie. Selon les experts, 15 minutes en plus, c’est déjà ça de gagné sans pour autant bouleverser votre rythme circadien.

Miser sur les micro siestes : même principe, si c'est possible, on conseille aux parents crevés de faire une micro sieste quotidienne (moins de 20 minutes). Ce court moment d'inconscience recharge plus efficacement les batteries que sa grande sœur, la faille temporelle, dont on émerge en fin d'après-midi avec une trace d'oreiller incrustée sur la joue.

Pour finir, les experts es-sommeil insistent sur l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie : exercice, alimentation saine, balades en extérieur, exposition à la lumière du jour, autant de bonnes habitudes qui pourraient insuffler un peu d’énergie dans nos corps de zombies.

