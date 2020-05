Dark revient bientôt pour une intense saison finale !

Il y a deux ans, je suis tombée un peu par hasard sur la sombre série allemande Dark.

Je ne parle pas un mot d’allemand, je n’étais pas trop d’humeur à regarder une série à l’ambiance pesante, et pourtant j’ai dévoré la série car je l’ai a-do-rée !

Et pour mon plus grand bonheur, elle revient très vite pour sa troisième et ultime saison !

Dark saison 3, bande annonce et date de sortie

Eh oui, Dark fera sous retour sur nos écrans plus tôt que prévu et cette nouvelle me met en joie !

L’ultime saison sera mise en ligne le 27 juin prochain, date à laquelle on peut s’attendre à ce que la boucle soit bouclée avec la fin du troisième cycle.

Je ne te fais pas de dessin, l’apocalypse n’a jamais été aussi proche.

Tic, tac, tic, tac.

J’ai les poils de bras hérissés rien que d’y penser.

Dark saison 3, une piqûre de rappel

Comme tu le sais, la chronologie des évènements de Dark n’est pas évidente, elle est même carrément complexe.

Pour être honnête j’ai même rarement autant galéré à comprendre une série.

C’est pour cette raison que je viens de me (re)lancer dans un marathon des deux premières saisons pour être absolument on fleek le 27 juin.

Si toi aussi tu as besoin d’une petite piqûre de rappel mais pas forcément le temps de t’envoyer deux saisons d’ici le 27 juin, n’hésite pas à consulter nos articles sur les saisons précédentes.

3 raisons de binger Dark, la nouvelle série Netflix aux mille mystères pour te convaincre de te lancer si ce n’est pas encore le cas !

Dark saison 2 est dispo sur Netflix ! avec tous les rappels de la saison 1 nécessaires pour commencer la saison 2 notamment.

Je me ferai une joie de t’écrire un récapitulatif des deux premiers cycles ainsi que mes attentes et théories pour la saison 3 quand j’aurais fini de tout rebinger !

Ça te tente ?

Aller, je fonce écouter du Agnes Obel en attendant de retourner à Winden ce soir.

À lire aussi : 3 raisons de binger Dark, la nouvelle série Netflix aux mille mystères