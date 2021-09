Comment quitter quelqu’un en douceur ?

Vous aimeriez prendre un autre chemin que celui de la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais vous ne savez pas comment lui dire sans paraître sans-cœur ? Voilà quelques conseils pour quitter quelqu’un sans que ça ne vire à la dispute.

Le 30 août 2018

Se faire larguer n’est jamais très agréable, mais devoir rompre avec quelqu’un n’est pas un cadeau non plus.

Initier une rupture consiste tout de même à potentiellement briser le cœur d’une personne qu’on a aimée et qui nous aime probablement encore. Pas la définition d’une partie de plaisir…

Voici quelques conseils pour que cette ultime étape de la vie de votre couple se passe au mieux.

Vous pouvez lister les raisons pour lesquelles vous voulez vous séparer.

Lister les raisons de votre décision

Si vous lisez un article pour savoir comment rompre en douceur, c’est sans doute que vous êtes une gentille personne. Inutile, donc, de vous flageller intérieurement et de culpabiliser comme si vous alliez tuer Gandhi.

Les ruptures arrivent, à tous les âges et pour un milliard de raisons. Pour bien choisir vos mots et être claire et précise au moment de la discussion fatidique, vous pouvez lister les raisons pour lesquelles vous voulez vous séparer.

À ne pas confondre avec la liste de ce que vous reprochez à votre futur ou future ex, que vous pouvez très bien vous passer de lui communiquer. Il s’agit ici de parler de vous, de votre ressenti et du décalage entre votre vie actuelle et vos aspirations pour l’avenir.

Vous avez pris cette décision pour vous et personne ne peut vous reprocher d’œuvrer à votre propre bonheur. Ce temps de réflexion peut aussi être mis à profit pour dédramatiser quant au devenir de l’autre.

Cette personne a atteint un âge raisonnable sans vous connaître et elle va à présent vivre encore quelques bonnes décennies sans vous.

Pour bien rompre avec quelqu’un, mieux vaut accepter l’idée de lui faire de la peine. Bien sûr, il ou elle sera sans doute au fond du seau pour un temps… Mais le fond du seau, on s’en extirpe avec le temps !

Il ne faut pas attendre que le vase déborde.

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour la rupture

Faire traîner l’affaire en longueur ne vous facilitera pas la tâche et risque de blesser encore plus votre ancien ou ancienne partenaire.

À partir du moment où vos premiers doutes émergent, vous traverserez peut-être une période de transition jusqu’à votre décision finale. Mais une fois qu’il vous apparaît assez clairement que cette relation vous sort par les trous de nez, il est recommandé d’agir vite, comme en témoigne Lisa :

« Il ne faut pas attendre que le vase déborde. Je n’arrivais pas à quitter mon mec, même si rationnellement je savais que je ne m’épanouissais plus. Ça n’a été que lorsque je n’en pouvais plus, à force d’accumuler des tas de petits trucs qui n’allaient pas, qu’un soir je l’ai quitté. Pour lui, ça sortait de nulle part mais moi, ça faisait des mois que j’allais mal, et c’est comme si mon cœur était devenu glacé entre-temps. Si c’était à refaire, j’aurais expliqué avant ce qui me tracassais. J’aurais réglé des problèmes, et je l’aurais fait avec beaucoup plus de douceur et d’empathie, parce qu’il l’aurait mérité. »

Tant pis si vous aviez un week-end ou des vacances de prévues. Quelqu’un qui est déjà passé à autre chose dans sa tête, ça se VOIT.

Rester encore des semaines à avoir un sale comportement parce qu’en fait, vous n’en pouvez plus… est un mal que vous pouvez éviter.

Choisissez le moment idéal pour rompre

Une fois que vous lui aurez annoncé votre rupture, votre ex aura sans doute envie de se retrouver tranquille au calme et éventuellement de chialer des seaux de larmes.

Choisissez donc un moment où vous avez tous les deux du temps devant vous, dans un environnement calme et sécurisant.

Évitez de faire ça alors que vous être coincés ensemble dans un mariage où il/elle ne connaît personne, ou dans un restaurant à une heure de son domicile. Vous lui épargnerez ainsi un trajet de sanglots publics, la morve au nez.

Si vous êtes alcoolisée, il y a également de grandes chances pour que ce ne soit pas du tout le bon moment.

Même si vous vous retrouvez dans une position très peu enviable, c’est le moment d’assumer votre choix et de poser vos ovaires sur la table.

Prenez votre courage à deux mains

Si vous souhaitez une rupture réussie, mieux vaut que celle-ci remplisse les conditions de base du respect et de la dignité humaine, comme le rappelle Jeanne :

« J’ai quitté mon ex sur Skype par pure lâcheté, et ça ne lui a pas fait vachement plaisir. Le mieux est quand même d’attendre d’avoir l’individu en question avec soi dans la même pièce, éventuellement devant un bon verre de vin, pour mettre fin à votre relation. C’est un peu la moindre des choses. »

Couple de femmes après une dispute. Crédit photo : Anna Shvets (Pexels)

Déconseillons donc la technique du ghosting, qui consiste à simplement ignorer l’autre du jour ou lendemain, ainsi que la rupture par texto ou par Skype, sauf cas de force majeur du type relation à distance.

Même si vous vous retrouvez dans une position très peu enviable, c’est le moment d’assumer votre choix et de poser vos ovaires sur la table.

Faire appel à une pote pour préparer le terrain auprès de votre futur ex semble peut-être rassurant, mais le message doit venir de vous. Restez calme, respirez, c’est le moment d’agir.

Il est tentant de minimiser votre décision (et votre culpabilité) en laissant des portes ouvertes du type « Mais peut-être qu’on se remettra ensemble un jour ».

Soyez claire pendant la rupture

Vous allez certainement lui expliquer pourquoi vous pensez que votre duo ne fonctionne plus, et je vous encourage à être spécifique.

Une rupture a déjà tendance à racler l’ego et votre ex risque de remplir toutes les zones d’ombres avec des pensées négatives sur sa propre personne. Allez droit au but et ne lui laissez pas de faux espoirs en pensant que ça va le ou la ménager. L’ambigüité ne pourrait que le ou la torturer un peu plus.

Il est tentant de minimiser votre décision (et votre culpabilité) en laissant des portes ouvertes du type « Mais peut-être qu’on se remettra ensemble un jour » ou « On pourra continuer à se voir comme des amis ».

NON, vous voulez vous séparer. Votre clarté permettra à l’autre de vraiment passer à autre chose et de se reconstruire d’autant plus rapidement. L’amitié viendra peut-être, en temps et en heure !

Une attitude trop légère et désinvolte pourrait vraiment blesser la personne qui est en train de souffrir en face de vous.

Prendre en compte les sentiments de l’autre

« Allez mon vieux, une de perdue, dix de retrouvées ! » ne sera pas votre meilleure punchline.

Un minimum d’empathie est requis pour faire passer la pilule en douceur. Même si vous savez que sa vie n’est pas foutue et qu’il ou elle va s’en remettre, respecte la déception et la tristesse de l’autre.

Une attitude trop légère et désinvolte pourrait vraiment blesser la personne qui est en train de souffrir en face de vous. Écouter ce qu’elle a à dire est également important et pourra lui permettre d’aller plus facilement de l’avant par la suite.

Laissez votre ex tranquille après la rupture

Vous avez dû prendre une décision difficile et ce n’est jamais agréable de faire souffrir quelqu’un qu’on aime (ou qu’on a aimé). Mais on ne peut pas briser le cœur de quelqu’un et le réconforter en même temps.

Sa famille et ses amis sont là pour prendre le relais. Vous pouvez donc le ou la laisser tranquille et éviter de semer le doute avec des textos gavés de nostalgie et de regrets, comme le conseille Marine :

« Si vous l’avez quittée et que ça a été difficile, ne venez pas le lui rappeler sans cesse en lui téléphonant, la suppliant, lui envoyant des messages… Et je ne dis pas ça parce que j’ai envoyé à mon ex un texto qui se terminait par « je t’aime » la semaine dernière. Du tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sérieusement, c’est hyper égoïste de faire ça. »

Jusqu’à présent, c’était sans doute vous qui soutenez l’autre dans les moments difficiles, mais maintenant que vous êtes séparés, vous ne pouvez plus assumer ce rôle.

Voilà, en espérant que ces quelques conseils vous permettront d’aborder cette épreuve avec sérénité et d’offrir à votre ex la rupture qu’il ou elle mérite ! Bien sûr, cet article ne s’applique pas au cas où vous quittez un sombre connard qui a fait de votre vie un enfer. Dans ce cas, une tête de cheval sanguinolente déposée dans son lit suffira.

Et vous, vous avez des conseils pour réussir une rupture ? Ou des trucs qui sentent le vécu qu’il faut absolument éviter ?

