Help, comment faire taire mon voisin bruyant sans finir en prison ?

Vous avez des questions ? La daronne a des réponses !

Publié initialement en février 2021

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Depuis le confinement, mon voisin du dessus a décidé de vivre comme si demain n’existait pas et crie en continu de 16h à 6h du matin en streamant des jeux vidéos sur Twitch. Ça fait faire des crises d’épilepsie à mon chat. Y a-t-il un moyen légal de lui casser la gueule en toute impunité ? Bisous

La réponse de la Daronne

Ma petite paupiette,

Pas facile la vie en communauté, surtout quand on vit en colocation forcée. Oui je sais, ton voisin ne vit pas littéralement dans ton appartement, mais grâce aux murs qui font la taille d’une feuille de PQ premier prix, c’est tout comme.

Vu que je ne peux pas te suggérer de refaire l’intégralité de l’isolation de ton deux-pièces-cuisine, je ne peux que t’apporter des conseils de coups en douce à faire pour que ce malotru réalise que la vie en communauté, c’est pas qu’une question de point de vue.

Voici toute une liste de petites idées qui pourront lui faire passer l’envie de gueuler comme un putois toutes les nuits. Attention, les conseils ci-dessous sont tout sauf bienveillants et politiquement corrects, mais en même temps je suis ta Daronne, pas mère Thérésa :

Plutôt que de poser une pêche sur son paillasson, ce qui est assez technique comme mouvement, tu peux gentiment déverser la litière du pauvre chat traumatisé devant sa porte. Alors oui ok, le voisin ne saura pas forcément d’où ça vient ni pourquoi, mais il saura qu’il n’est pas franchement la personne la plus aimée de l’immeuble, et y repensera peut-être à deux fois avant de gueuler comme un cochon qu’on égorge (pauvre cochon).

Tu peux essayer de trouver le disjoncteur de l’immeuble, et l’actionner dès que le volume sonore est au-dessus de ce que tu es capable de tolérer, ou dès que ton chat se retrouve en PLS. Ne plus avoir accès à internet pendant quelques minutes, plusieurs fois par soirée s’il y a récidives, devrait calmer le mâle en manque de reconnaissance sociale.

Tu peux lui rappeler que « demain existe » en foutant du Johnny Hallyday sur tes enceintes au volume maximal, ces dernières étant préalablement orientées vers ton plafond, et ce, dès 7h du matin. Quoi de mieux que « Allumer le feu » pour réveiller avec délicatesse le fruit de ton indignation ?

Tu peux essayer de trouver sa chaîne Twitch et le signaler à la plateforme tellement de fois qu’il finira peut-être par se faire bannir. Sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.

Si ton voisin passe ses nuits à jouer et crier, c’est peut-être parce qu’il se sent seul, le pauvre chou. Tu peux donc gentiment l’inscrire auprès de groupes religieux pour qu’ils viennent sonner chez lui dès 8h du matin afin de lui apporter un semblant de vie sociale, mais aussi lui commander des pizzas à l’ananas, comme ça, en plus d’être dérangé dans ses parties, il ne pourra même pas s’alimenter avec des trucs comestibles.

Bien évidemment, tu peux aussi aller lui parler directement, ou même lui laisser un petit mot dans sa boite aux lettres si tu n’es pas fan des face-à-face, mais ça serait bien trop conventionnel, et je n’aime pas les conventions, ça me fait flipper.

Dans le genre « vrai conseil« , tu peux aussi, si le rustre est locataire, contacter le syndic de copropriété, qui pourra alerter son propriétaire sur les nuisances de l’individu.

Dans le cas où il serait propriétaire de son logement (tout est possible), il n’y a pas des milliers d’options, il te faut trouver des alliés parmi les autres habitants de l’immeuble et rassembler une coalition pour vous révolter.

Pas se révolter avec des fourches et des torches enflammées façon village en colère hein, mais un truc plus légal et qui risque moins de foutre le feu à l’immeuble.

Bon courage ma petite courge, et investis en attendant dans des bouchons d’oreilles pour ton chat et toi (bonne chance pour les mettre à l’animal, j’espère que tu m’enverras une vidéo de la scène).

Je t’embrasse, et je vais taper avec un mon balai sur le plafond,

Ta Daronne

Crédit photo image de une : Getty Images