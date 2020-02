Charlie se livre dans son nouveau titre, « Tu es loin »

Un soir posée au bar j’ai commencé à chanter une phrase de chanson. Mon super pote Théophile (aimé des dieux, étymologiquement) a renchéri, on l’a écrite sur le coup je lui ai dit viens on la joue demain devant 200 personnes au One Mad Show il a dit OK après on a enregistré et voilà.

Nos enjeux sont de parler du manque, de la perte de quelqu’un on aime – qu’on a aimé. Au delà d’une chanson, c’est un pamphlet sur la passion, et pour citer Brecht : il n’y a pas d’amour heureux.

