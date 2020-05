Ce roman féministe et moderne mérite de rejoindre ta bibliothèque !

Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon : voilà deux femmes que tu connais bien si tu es une fidèle lectrice de madmoiZelle !

La première est régulièrement intervenue sur le magazine, la seconde y a carrément bossé un temps avant de revenir à ses premières amours : l’écriture de fictions.

Ces deux autrices partagent un talent rare pour parler aux adolescentes et adolescents d’aujourd’hui, écrire des romans « jeunesse » loin d’être simplistes et représenter fidèlement les préoccupations du monde actuel.

Elles ont signé toutes les deux C’est pas ma faute, un livre à quatre mains que je ne peux que te conseiller de découvrir immédiatement !

Voici le pitch, déjà fort allécheant, de C’est pas ma faute, un roman qui se présente comme un récit croisé entre deux jeunes femmes, avec un fond de thriller :

Prudence est la plus grande fan de Lolita, la célèbre youtubeuse. Or un jour, Lolita disparaît des réseaux sociaux. Quel secret dissimule son image si parfaite ?

Entre disparition et enquête, caméras et écrans, mensonges et vérité, Prudence et Lolita dansent un ballet qui pourrait se révéler mortel…