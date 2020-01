Et les nommés aux César 2020 sont…

Encore une fois, il y en a souvent pour les mêmes, comme s'il n'y avait eu que 5 films intéressants dans l'année.Les nominations de Polanski vont sans doutes faire ressortir le débat de novembre, boycott en vue non? Va-t-il venir?Dans tous les cas j'ai quand même hâte de regarder, surtout pour la présentation de Florence Foresti!Ah et sinon @AlixM je crois qu'il manque un ou plusieurs mots à cette phrase "Et je me réjouis Ladj Ly décrocher 11 nominations, faisant de Les Misérables le deuxième film ex-aequo le plus nommé"