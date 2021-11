Le Sénat a retoqué l’aide de 100 euros annoncée par le Premier ministre Jean Castex, une « indemnité inflation » qui allait pourtant aider bon nombre de personnes à faire face à la hausse de prix de l’essence.

OK… et puis finalement non.

L’indemnité inflation, cette aide de 100 euros que le gouvernement avait annoncée fin octobre pour faire face à la hausse des prix du carburant et de la consommation, vient d’être supprimée par le Sénat ce mercredi 17 novembre.

Un coup de pouce, certes pas très élevé, mais qui aurait été le bienvenu pour les ménages les plus précaires et les classes moyennes qui rencontrent de plus en plus de difficultés dans leur quotidien — et qui aurait été versé en une fois à partir de décembre prochain.

Une aide pour qui, et sous quelles conditions ?

Cette aide, présentée dans le cadre du second projet de budget rectifié pour 2021, s’adresse à toutes les personnes gagnant moins de 2 000 euros net par mois, qu’elles soient salariées, intérimaires, en demande d’emploi ou indépendantes. Surtout, elle est individualisée : si deux personnes en couple gagnent chacune moins de 2 000 euros, elles percevront toutes les deux 100 euros.

Autant dire qu’elle aurait bénéficié à pas mal de monde : 38 millions de Français et Françaises sont concernées.

Une mesure « mal ciblée » selon la droite, qui s’est donc mobilisée contre la mesure et est parvenue à la supprimer. La gauche a quant à elle fait part de ses critiques, jugeant que des moyens à plus long-terme seraient nécessaires pour les personnes en difficulté, au lieu d’aides ponctuelles.

Au lieu de l’indemnité inflation, le Sénat a voté « une majoration exceptionnelle de 150 euros de la prime d’activité, une allocation exceptionnelle de 150 euros pour les bénéficiaires de minima sociaux et de prestations sociales, ainsi qu’une dotation supplémentaire destinée aux aides à la mobilité versées au cas par cas aux chômeurs et jeunes en parcours d’insertion », détaille Le Monde.

Comme à chaque fois que le Sénat retoque une mesure, c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot et pourrait donc parvenir à la rétablir.

Crédit photo : Towfiqu barbhuiya via Unsplash