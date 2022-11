Black Friday : ces sacs à main en promo ne casseront ni votre banque ni votre dos

Vous êtes plutôt team sac à dos, mini-bandoulière, ou grand cabas fourre-tout ? Qu’importe : en cette période de Black Friday ou plutôt de Black Week, tous les types et formes de sacs à main affichent un prix réduit auquel il peut être difficile de résister.

Le règne des tout petits sacs à main dans lesquels on peut à peine glisser un gloss est-il en train de toucher à sa fin ? Les Chiquito de Jacquemus n’ont qu’à bien se tenir, car la tendance commence en effet à pencher vers les grands cabas.

Mais qu’importe la vogue du moment, l’important consiste à trouver un sac à main qui correspond à son goût et son style (afin qu’il puisse nous durer toute la vie). Que l’on soit plutôt du genre à tout glisser dans un maxi fourre-tout ou un sac à dos, ou du style à préférer répartir dans un sac mini-bandoulière ou une banane et le reste dans un tote-bag, c’est le moment de craquer en cette période de Black Friday. Depuis le 17 novembre et jusqu’au 29 novembre 2022, c’est la Black Week : les marques et leur eshops cassent les prix. L’occasion de trouver une belle pièce de maroquinerie en réduction : une promotion intéressante pour aider à ce que l’affaire soit dans le sac, pour vous ou pour une personne proche vu comme Noël approche…

Black Friday : 11 sacs à main à maxi capacité, mais mini prix bien réduit

Sac finition cloutée, bandoulière chaîne — La Redoute Collections — 29,99 € 49,99 € -40%

Sac à main cabas — La Redoute Collections — 20,99 € 34,99 € -40%

Cabas souple effet pailleté — La Redoute Collections — 59,99 € 99,99 € -40%

Sac cabas ceinturé — La Redoute Collections — 29,99 € 49,99 € -40%

Mini sac à dos Amy — Esprit — 29,99 € 49,99 € -40%

Sac en cuir Holly — Esprit — 119,99 € 159,99 € -25%

Sac à main cuir Totally Royal — Pieces — 97,49 € 149,99 € -35%

Sac en cuir à bandoulière, détail boucle — La Redoute Collections — 59,99 € 99,99 € -40%

Sac à main en cuir lisse foulonné — Lancaster — 126,00 € 210,00 € -40%

Sac shopper — Liu Jo — 126,75 € 169,00 € -25%

Sac à main, détail mors — La Redoute Collections — 23,99 € 39,99 € -40%

Crédit photo de Une : La Redoute.