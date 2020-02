Big Up, la nouvelle chaîne YouTube lifestyle et feel good de madmoiZelle !

La semaine dernière, toute la rédac était déjà excitée par la sortie de Let It Glow, la nouvelle chaîne YouTube mode-beauté de madmoiZelle.

Et l’excitation ne s’arrête pas là… puisqu’aujourd’hui, c’est la naissance de sa sœur, Big Up ! Ta nouvelle chaîne coach/doudou/lifestyle !

Big Up, la nouvelle chaîne YouTube de madmoiZelle

Mais quel genre de contenu va bien pouvoir te proposer Big Up ?

Et bien cette chaîne, c’est un concentré de tout ce que nous, la rédac, essayons d’incarner au quotidien à travers l’identité de madmoiZelle.

T’insuffler de la confiance en toi, t’aider à te dépasser, t’accepter, te kiffer, te permettre d’ouvrir ton champ des possibles, discuter et tout partager avec toi…

Bref, être nous-même, sans filtre, nous planter parfois, mais toujours essayer de sortir de notre zone de confort, pour t’encourager à faire de même si c’est ta volonté !

Big Up peut être ta grande sœur, la bonne copine avec laquelle tu as envie de déconner, avec qui tu as envie d’être quand tu as un coup de mou, ou tout ça en même temps.

Tu y retrouveras le VlogMad chaque semaine, ainsi que des challenges divers et variés, tout ça avec toujours beaucoup d’auto-dérision et de bonne humeur.

Parce que rire, c’est important. Alors autant le faire dans la bienveillance et le dépassement de soi !

Abonne-toi à Big Up, la nouvelle chaîne YouTube de madmoiZelle !

Avant toute chose, je te laisse te délecter du merveilleux teaser de Big up qui t’annonce la couleur…

Et maintenant que tu es aussi hypée que moi : ABONNE-TOI, et mets la cloche pour ne manquer aucune vidéo !

Sur ce, je te dis à très bientôt sur le YouTube, et quand je dis très bientôt, c’est littéralement dans quelques heures pour la première vidéo sur Big Up !

