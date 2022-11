Au Royaume-Uni, les infirmières annoncent une grève historique

Personnel sous-payé, sous staffé… “no more !”, a déclaré le Royal College of Nurses. Pour la première fois depuis sa création, en 1916, le syndicat infirmier britannique jette sa blouse et plante le piquet de grève.

« Les infirmières en ont assez », a résumé Pat Cullen, la secrétaire générale du syndicat Royal College of Nurses (RCN). Selon Le Monde, le RCN a annoncé, ce vendredi 25 novembre, la grève des infirmières britanniques les 15 et 20 décembre prochains. Une décision inédite pour ce syndicat qui n’a jamais appelé à battre le pavé depuis sa création, il y a 106 ans.

Moins 20% de salaire depuis 2010

La décision de faire grève a été votée par le personnel le 9 novembre. En cause, une chute constante des salaires, estimée à 20% depuis 2010. Mais le gouvernement britannique refuse pour le moment de revoir la rémunération des infirmières, notamment affectée par l’actuelle crise du coût de la vie. « C’est une période difficile pour tout le monde » et le gouvernement ne peut pas répondre aux demandes « inabordables » du RCN, qui « représentent une augmentation salariale de 19,2 % », a déclaré le ministre de la Santé, Stephen Barclay.

47 000 postes d’infirmières non pourvus

Le problème salarial des infirmières britanniques dépasse pourtant leurs préoccupations personnelles. On connaît la chanson, qui dit métier mal payé, dit crise de la vocation. À ce titre, les Anglais ne font pas exception. « Les mauvaises rémunérations contribuent à la pénurie de personnel dans tout le Royaume-Uni, ce qui affecte la sécurité des patients », dénonce le syndicat. Selon le Royal College of Nurses, 47 000 postes d’infirmières ne sont pas pourvus en Angleterre et 25 000 d’entre elles ont quitté la profession l’année dernière. En parallèle des sous-effectifs, plus de 7 millions de personnes attendent de recevoir un traitement dans les hôpitaux anglais.

