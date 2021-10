Avec une grande sincérité, l’acteur Jonah Hill a pris la parole via un post Instagram pour demander une chose : qu’on arrête de parler de son corps.

« Ça n’aide pas, et ce n’est pas agréable ». Voilà ce que pense Jonah Hill, acteur américain connu dans le monde entier pour ses rôles dans 21 Jump Street ou Le Loup de Wall Street, des commentaires Instagram qui jugent son corps — en bien ou en mal.

Si le post a une résonnance particulière, c’est en premier lieu parce que l’acteur a longtemps subi les moqueries et les attaques de médias grossophobes. Dans un post Instagram cité par Buzzfeed, il explique :

« Je ne pense pas avoir enlevé mon t-shirt à la piscine jusqu’au milieu de ma trentaine, même auprès de ma famille et de mes amis. Ce serait probablement arrivé plus tôt si mes complexes de jeunesse n’avaient pas été exacerbés par des années de moqueries publiques à propos de mon corps de la part de la presse et des gens qui m’interviewaient. »