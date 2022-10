Angelina Jolie sera Maria Callas dans le nouveau film de Pablo Larraín

Pablo Larraín a l’habitude de ressusciter de grandes figures féminines dans ses biopics, en choisissant pour cela des interprètes à la hauteur.

Après avoir transformé Natalie Portman en Jackie Kennedy dans Jackie et Kristen Stewart en Lady Diana dans Spencer, le réalisateur chilien s’apprête à mettre en scène Angelina Jolie dans la peau de la légendaire cantatrice grecque Maria Callas.

Comme l’a révélé Variety le 21 octobre, le film, intitulé Maria, racontera « l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde ». Âgée de 47 ans, Angelina Jolie interprétera Maria Callas dans cette reconstitution de « ses derniers jours dans le Paris des années 1970 ». La cantatrice est décédée à l’âge de 53 ans d’une crise cardiaque.

Née à Manhattan en 1923, Maria Callas a suivi une formation à l’opéra en Grèce dès l’âge de 13 ans. La virtuosité et l’intensité dramatique de son art l’ont amenée au sommet, bien que sa carrière ait été marquée par différents scandales, comme sa liaison avec Aristote Onassis qui l’a quittée pour épouser Jackie Kennedy.

Dans les colonnes de Variety, Pablo Larraín a évoqué le statut particulier de ce projet dans sa filmographie :

« Avoir la chance de combiner mes deux passions les plus personnelles, le cinéma et l’opéra, était un rêve attendu depuis longtemps. Et le faire avec Angelina, une artiste suprêmement courageuse et curieuse, est une opportunité fascinante. Un véritable cadeau. »