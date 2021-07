Amélie, 1680€ par mois en région rurale : « J’épargne entre 600 et 1000€ mensuellement »

Combien gagnez-vous par mois ? Comment dépensez-vous cet argent ? Qui paye quoi dans votre couple ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans notre rubrique Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Amélie qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Pour son poste d’ingénieure dans un bureau d’étude à 39 heures hebdomadaires (mais elle confie qu’elle en fait bien plus en réalité) , Amélie gagne la somme de 1680€ par mois.

Un salaire qui lui convient, compte tenu du coût de la vie à la campagne et de son relatif manque d’expérience. C’est un salaire toutefois en-dessous de la moyenne de son secteur. Elle n’a pas d’autre source de revenus.

Le poste principal de dépense d’Amélie se trouve dans son loyer : 290€ par mois pour un appartement de centre-village. Elle trouve ce lieu de vie « bof-bof » et n’avait pas l’intention de s’y installer à long terme… jusqu’à ce que la crise sanitaire et économique passe par là.

« Mon appart fait 50m². Il n’est pas lumineux, mais il est grand. Et c’est surtout le moins cher que j’ai visité. Mon job actuel n’est pas très loin et il fallait que je sorte du chômage, donc j’ai emménagé en pensant que serait pour une période courte .

Amélie dépense aussi 150€ mensuels en courses, principalement alimentaires. Si elle estime que ce poste est relativement élevé , c’est parce que la nourriture est une vraie source de plaisir pour l’ingénieure, qui a donc tendance à dépenser plus pour manger de bonnes choses.

Ayant été au chômage jusqu’à l’an dernier, elle n’est pour l’instant pas imposable, et ne paie pas de taxe d’habitation.

Les factures courantes, dans son appartement où le chauffage et les plaques sont au gaz, s’élèvent à 97€ par mois.

Sa mutuelle d’entreprise, déduite de son salaire, lui coûte 82€. Une somme élevée pour une formule « familiale » qui ne l’arrange pas, mais à laquelle elle n’a d’autre choix que de souscrire.

À cela s’ajoutent une quarantaine d’euros d’abonnements pour sa connexion Internet et son abonnement téléphonique. Elle paie aussi 10€ de frais bancaires, et 10€ de frais d’assurance.

Amélie le précise très rapidement : en matière de finances, elle se considère comme un écureuil. Elle essaie de peu dépenser du côté de ses frais fixes, et consomme peu.

« Je fais attention à ce que je dépense, notamment sur le chauffage, l’électricité et les courses. Je contrôle mes finances, et ne suis jamais à découvert. »

Pour ses dépenses de loisirs, Amélie sépare les dépenses qu’elle fait seule de celles qu’elle partage avec son compagnon.

De son côté, elle raconte ne pas être une grosse dépensière.

Ma formation de base est en ingé-éco-conception, et la protection de l’environnement me tient à cœur depuis très longtemps. Cela se voit sur mes dépenses : je n’achète que ce dont j’ai besoin, et j’essaie d’acheter le moins possible, mais de bonne qualité pour ne pas surconsommer. »

Elle explique par ailleurs faire peu de sorties sans son compagnon, préférant se réserver pour les moments où ils sont ensemble. Par mois, elle dépense environ 10€ pour ses sorties « à elle ».

Le conjoint d’Amélie touche, quant à lui, 2050€ par mois. Comme ils sont, pour l’heure, en relation à distance, leurs comptes sont séparés : chacun paie son loyer, ses factures et ses courses.

Pour autant, être en relation à distance implique un coût , notamment celui des déplacements. En plus des 110€ mensuels qu’Amélie dépense en péage et en essence pour aller travailler, il faut compter 120€ par mois de trajets pour voir son conjoint. Il dépense la même somme pour venir la voir.

En plus de ces frais, ils dépensent ensemble une cinquantaine d’euros par mois pour leurs sorties communes. Le couple aime profiter de la nature, et leurs sorties ne sont pas toujours coûteuses. Elle explique :

On va assez rarement au restaurant, une fois tous les deux mois environ. Mais on aime cuisiner et manger des produits de qualité donc quand on se voit, je dépense pas mal en alimentation. Je ne vais pas sortir les boîtes de sardine quand il est là ! »

« On fait plutôt des randos, des bivouacs, on profite des paysages. Sinon, de temps en temps, on fait des sorties exceptionnelles : un parc d’attraction, la visite d’une grotte, ou une journée au ski.

Ces repas communs rajoutent environ 120€ de dépenses communes à leurs courses, réparties à égalité entre eux, soit 60€ de frais de courses alimentaires supplémentaires pour Amélie.

De manière générale, quand ils sont ensemble, ils partagent toutes leurs dépenses à moitié et utilisent un Tricount pour centraliser le tout.

À leurs débuts, cette organisation convenait très bien à Amélie, qui venait de passer trois ans à prendre en charge la majeure partie des dépenses de son ex-compagnon. Mais aujourd’hui, après six ans de couple, elle raconte qu’elle aimerait un peu plus de souplesse dans leur répartition financière quotidienne.

« Il est très à cheval sur le 50/50, alors quand on passe un bon moment et qu’il me sort “Tu payes” d’un seul coup, ça casse un peu l’ambiance. Peut-être que j’aimerais un peu plus de romantisme, ou en tout cas, moins de calculs et ne plus devoir retenir qui a payé le péage à l’aller.

Je me dis qu’au bout de six ans de relation, il sait bien que je vais payer autre chose à mon tour, ou juste dépenser 10€ de plus sur un achat commun. »