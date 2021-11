Alix Desmoineaux accuse un candidat de télé-réalité d’agression sexuelle, et dénonce le silence complice des productions

L’ancienne candidate des Princes et Princesses de l’amour et autres Marseillais, Alix Desmoineaux, dénonce un cas d’agression sexuelle sur mineure perpétrée par un candidat de télé-réalité, et l’omerta autour du sujet.

Tout ce qui brille n’est pas or.

C’est le message que fait régulièrement passer Alix Desmoineaux, ancienne candidate chouchoute des productions de télé-réalité et du public, dénonçant les dessous d’un système qui repose sur des mécanismes viciés, pour ne pas dire dangereux.

Alix dénonce une agression sexuelle sur mineure

Interviewée par Melty dans une vidéo de 6 minutes, Alix Desmoineaux, qui vient de sortir son livre Glow Up, revient sur son parcours, ses motivations à faire de la télévision et surtout dénonce une agression sexuelle sur mineure qu’elle aurait vue en vidéo.

Un cas de revenge porn « isolé » selon la jeune femme, qui ne serait que la partie émergée de l’iceberg dans une mer de comportements toxiques. Elle explique en termes très clairs ce qu’elle a vu :

« Je ne vais pas donner de nom car, malheureusement, la preuve en question ce n’est pas moi qui l’ai mais un autre candidat. Et je pourrais être attaquée pour diffamation. Mais tôt ou tard, ça sortira je pense et j’espère […] C’est une vidéo d’agression sexuelle ! Sur cette vidéo, on voit une jeune fille de 16 ans et le candidat en question qui essaye de lui mettre son truc dans la bouche. Elle pleure, elle se débat, et il la tient par les cheveux ! Il la jette sur le lit et lui dit : “T’es pas marrante, je vais voir ta copine”. J’ai alerté les productions en dénonçant cette personne parce que c’est grave. J’ai eu la surprise de voir que ça n’a rien changé, bien au contraire. J’ai arrêté à cause de ce genre de choses. »

La jeune femme commence donc par raconter ce qu’elle a vu sur la vidéo avant de préciser qu’elle a averti deux productions, lesquelles n’auraient pas levé le petit doigt pour prendre des mesures contre ledit candidat.

Elle précise que cet homme est très actif en ce moment dans les programmes de télé-réalité.

Illan Castronovo soupçonné par la toile

Très rapidement, et par déduction — à l’aube de la sortie du programme Les Princes et Princesses de l’amour, le 29 novembre — les internautes ont très vite pointé du doigt Illan Castronovo, un candidat qui s’impose dans toutes les productions de W9 ; il est connu pour enchainer les conquêtes et briser des cœurs.

Rapidement mis en cause par la Toile, le jeune homme, tout juste fiancé à Isabeau Delatour, s’est défendu de toute accusation via Instagram :

« Les amis, j’ai reçu plusieurs messages concernant l’interview qu’Alix a fait. En aucun cas, je me sens visé […] Je vous rassure, je n’ai jamais fait une chose pareille. J’en parle car trop grave. Je ne peux pas ignorer de telles horreurs. Je vais attaquer toute personne qui aura colporté de fausses informations me concernant […] Avant, j’étais jeune. Je ne prenais pas ce genre de choses au sérieux. Mais maintenant, c’est différent. Je suis dans mon coin, je n’embête personne, j’essaye de construire ma vie et ma vie future vie de famille. »

Il en profite évidemment pour avancer qu’Alix cherche à créer une polémique pour booster les ventes de son livre. On précise ici que le livre en question n’a rien à voir avec les rixes de télé-réalité, mais est un précis de développement personnel !

Si pour l’heure le candidat argue qu’il est un homme rangé, pour redorer son blason de machiste éternel et éloigner les soupçons, il n’en demeure pas moins qu’une ombre vient assombrir sa défense : en 2020, une candidate prénommée Léa a attaqué Illan en justice pour harcèlement sexuel.

Elle a expliqué, à l’époque, sur Snapchat :

« Bonjour mes Amours. Hier j’ai reçu une bonne nouvelle. Je voulais vous en faire part car ça me tient à cœur. Pour moi c’est un grand soulagement et je peux enfin le dire : ma plainte auprès du procureur de la république du TGI de Lyon contre Illan hier a été déposée. Je ne reparlerai plus de lui cette année. Merci pour votre soutien. Je suis allée jusqu’au bout malgré toutes les pressions psychologiques que l’on m’a infligées sur plusieurs semaines. Merci à vous. »

Par ailleurs, cette année, le jeune homme aurait montré des nudes de ses ex (elles aussi bien connues de la télé-réalité) Hilona Gos et Giuseppa Ciurleo, à certains de ses amis. Dénoncé par le blogueur Nabil El Moudni, le candidat n’a pas démenti, et a expliqué sur ses réseaux :

« Je me suis excusé et m’excuserai encore s’il le faut, cette photo n’a été vue que par la personne qui voulait me nuire et les principaux concernés, en aucun cas je ne prône cela, j’ai été con et idiot. »

Le laxisme des productions de télé-réalité

Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée contre Illan correspondant à l’accusation d’agression sexuelle évoquée par Alix Desmoineaux.

Le principal intéressé nie par ailleurs en bloc que cette affaire le concerne. Ainsi, rien ne nous permet pour l’instant de mettre en cause le jeune homme.

En revanche, si Alix n’a pas pu citer le nom de l’homme qui agresse une mineure sur la vidéo, elle révèle clairement l’avoir dénoncé à deux productions différentes, dans le but que celles-ci prennent des mesures contre le candidat.

Mais rien, d’après la jeune femme, n’a été fait pour éloigner le potentiel prédateur d’un quelconque programme télé.

Rien d’étonnant à cela puisque les violences, quelles qu’elles soient, sont monnaie courante dans le foyer on ne peut plus toxique de la télé-réalité, et demeurent régulièrement impunies. Ce qui alerte fortement sur le laxisme gravissime des productions, qui préfèrent s’en mettre plein les fouilles en misant sur des profils « stars » plutôt que de livrer un programme si ce n’est sain, à minima moral.

Les dérives, quelle que soit leur nature, vont donc bon train sur TF1, W9 et autres NRJ12, et ce depuis des années.

Dans le livre de Morgane Enselme sorti en 2019 intitulé Treize semaines, l’ancienne participante à Secret Story raconte par exemple le harcèlement moral dont elle fait l’objet de la part d’autres candidates de l’émission, sans que la production ne réagisse.

De plus — et pour citer un autre programme phare du genre — dans la dernière édition des Anges de la téléréalité, les téléspectateurs ont pu constater le harcèlement moral subi par Angie, ciblée par deux autres candidates : Rania et Rawell. Aucune sanction n’a été prise contre les harceleuses ; c’est dans la sérénité la plus totale que les sœurs jumelles ont pu s’en prendre à leur victime.

Pour finir en beauté avec l’émission star de W9, Les Marseillais, il n’est pas rare d’y voir des hommes rabaisser leurs compagnes et globalement faire montre de comportement sexistes et dangereux, tout en n’étant jamais sanctionnés.

Kevin, Paga, Julien et consorts font la loi d’un programme qui véhicule des idées régressistes particulièrement dangereuses, surtout pour les femmes.

En fin de compte, si l’accusation d’Alix ne peut pour l’heure trouver de voie judiciaire puisque la preuve dont elle parle n’est pas en sa possession et qu’aucune plainte n’a été déposée, ses propos visent à briser l’omerta qui entoure les comportements toxiques et violents dans la télé-réalité.

Il était temps que quelqu’un le fasse.

