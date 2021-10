Adele goûte à l’aveugle des spécialités anglaises, et c’est ragoûtant

Vous avez une spécialité culinaire britannique préférée, vous ? Pour l’édition britannique de Vogue, Adele se prête à un exercice de dégustation à l’aveugle de plats typiques du Royaume-Uni. Oh dear…

« Je sais tout ce qu’il y a à savoir sur la nourriture », s’enthousiasme dans une charmante vidéo la chanteuse Adele — qui vient par ailleurs de dévoiler Easy On Me, premier extrait de son album 30 à paraître le 19 novembre 2021.

Adele teste ses connaissances en cuisine british et c’est plus hilarant que savoureux

En couverture du numéro d’octobre de l’édition britannique de Vogue, l’interprète s’est également prêtée à un quizz culinaire (inattendu de la part du magazine !) pour tester ses connaissances en gastronomie britannique.

Conviée à l’Adele’s Café créé pour l’occasion, à la décoration vintage digne de l’interprète des plus belles ballades post-rupture, elle enfile donc un masque en satin de soie noir pour identifier à l’aveugle différents mets.

Verdict : même si elle vit désormais à Los Angeles, la native du quartier londonien de Tottenham continue d’apprécier la cuisine britannique comme il se doit. Et l’humour qui va avec, bien sûr !

Des spécialités culinaires britanniques plus ou moins connues, même pour la so British Adele

D’abord, en entrée : des œufs marinés, des coques (le fruit de mer), du kipper (également appelé hareng rouge car il s’agit de poisson à peine fumé à froid, ce qui lui donne cette couleur caractéristique), et de la tourte au porc.

C’est ensuite au tour des plats comme un petit-déjeuner typiquement british (les haricots blancs à la sauce tomate qu’on appelle baked beans, de la saucisse, et du bacon), du fish & chips (poisson pané et frites), puis de la tourte au poisson.

Enfin, arrivent les desserts, comme le trifle (crème pâtissière, fruits, génoise, gélatine, et chantilly, généralement disposés en couches superposées), le spotted dick (pudding fait de suif, de sirop de maïs ou de mélasse, de farine et de levure et qui doit son caractère tacheté aux raisins secs ajoutés à cet appareil), et la banoffee pie (tarte banane, caramel, chantilly).

Adele goûte également des gourmandises beaucoup moins connus du grand public au-delà du Royaume-Uni comme le battenberg (un gâteau de génoise qui forme un damier jaune et rose, et enduit de pâte d’amande) et l’Eton mess (fruits rouges, chantilly et meringue).

La cuisine anglaise, c’est clairement la cup of tea d’Adele. © capture d’écran YouTube du British Vogue.

Bref, ce test permettra peut-être de populariser plein de plats méconnus au-delà du Royaume-Uni, peu connu à l’international pour sa gastronomie. Cette amusante vidéo permet aussi de nous rappeler combien la chanteuse peut s’avérer hilarante en dehors de ses chansons !

Et vous, auriez-vous eu un meilleur score qu’Adele à ce test de spécialités culinaires britanniques ?

Crédit photo de Une : capture d’écran de la chaîne YouTube du British Vogue.