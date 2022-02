6 secrets que les gens cachent à leur moitié, révélés grâce à la magie d’Internet

Qu’est-ce que vous cachez à votre partenaire ? C’est la question que s’est posée Reddit, la célèbre plateforme américaine. On vous a sélectionné les réponses les plus mims.

«What’s one thing your partner doesn’t know? », Quelle est LA chose que votre partenaire ne sait pas ? Quand on a vu cette question posée sur le subreddit r/askreddit utilisé par 35 millions de personnes, on s’attendait à lire de terribles secrets… Ou au moins à des anecdotes peu glorieuses. En réalité, c’était plutôt doux : voici 6 secrets plutôt courants que les gens cachent à leurs partenaires.

Le secret des chatouilles

L’utilisateur dontworryimstupid répond à cette question avec une réponse surprenante :

« Quand on a commencé à se fréquenter, elle m’a chatouillé le pied et j’ai prétendu que je n’étais pas chatouilleux. 13 ans plus tard, elle me chatouille encore et s’émerveille de voir que je ne suis pas chatouilleux alors qu’à chaque fois, ça chatouille. Je dois lui cacher ça pour toujours. »

Un mensonge aux conséquences aussi longues qu’évitables, et c’est pour ça que c’est drôle !

S’assurer qu’elle ait toujours des frites

Ce que Necromanticgarden ne répète pas à sa compagne est lié à un enjeu quotidien d’importance : les frites.

« Chaque fois qu’on se prend un fast-food à emporter, elle adore manger les frites en extra, celles qui tombent de leur emballage et sont dans le sac. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle les aime autant mais chaque fois qu’il n’y en a pas, j’en prends dans les miennes et je les fais tomber discrètement, avant de lui tendre le sac. Ça fait 8 ans. Je prends toujours mes frites en dernier, et elle n’a jamais remarqué. »

« Je fais semblant d’être endormie quand il se réveille parce que j’aime bien la manière douce qu’il a de me réveiller »

Faire semblant de détester les bonbons bleus

Sur le sujet de la nourriture, Xbone42 aussi a un petit secret longue durée et il est tout aussi chou :

« Quand on regarde des films ensemble, on grignote toujours. Ce qu’on préfère, c’est les Sour Punch Bites [des bonbons acidulés et colorés, ndlr]. Elle prend tous les bleus parce que je ne les aime pas et qu’ils sont ses préférés. Les bleus sont mes préférés aussi, mais elle peut tous les prendre. »

Que personne n’ose oublier son anniversaire

Le mari de DreamWeaver35 est né le soir de Noël. Son jour de naissance étant malheureusement éclipsé par une autre célébration, elle a décidé de prendre les choses à bras le corps :

« Malheureusement, son anniversaire est tout le temps oublié. La première année de notre mariage, presque personne n’y a pensé et même s’il a prétendu que ça ne le dérangeait pas, j’ai pu remarqué que ça l’attristait vraiment. Du coup, maintenant, j’envoie un message à tout le monde le matin de Noël pour prévenir tout le monde, et tout le monde prend le temps de lui souhaiter bon anniversaire. Ça fait 12 ans, et il ne le sait pas. »

Lire à voix haute n’est pas indispensable

Pour aider sa compagne à s’endormir, xxzaif a une technique qui fonctionne plutôt bien :

« Ma copine a des soucis d’insomnie mais pour une raison que je ne connais pas, quand je lui parle tard la nuit elle s’endort presque immédiatement. Donc quand je lis un livre, je lis à voix haute doucement, en disant que ça m’aide à me concentrer. Ça fonctionne à chaque fois… Mais je n’en ai pas vraiment besoin. »

Réclamer des câlins pour l’autre

Candinos sait quand sa partenaire a besoin d’un câlin, mais qu’elle n’ose pas le réclamer. Voilà sa méthode secrète :

« Souvent, quand je demande un câlin à ma femme, c’est parce qu’elle se sent triste ou bouleversée. C’est parce qu’elle n’aime pas avoir l’air collante ou demandeuse, alors elle préfère ne pas en parler. Je lui dis que j’ai besoin d’un câlin pour une raison ou une autre, comme ça je peux la réconforter sans lui donner l’impression qu’elle me dérange. »

Les bonnes intentions ne font pas tout

Au milieu de tous ces secrets pavés de bonnes intention émerge toutefois un rappel : à un utilisateur qui confie essayer de toujours donner la « meilleur part » (de pizza, de gâteau, de la vie…) à sa partenaire, Equivalent_Aardvark raconte :

« Mon beau-père a pendant longtemps toujours donné la « meilleure partie » du pain à sa femme, et mangeait la moins bonne. Ce n’est qu’après des années de mariage qu’elle a un jour craqué, et lui a demandé pourquoi il gardait toujours la meilleure part pour lui. Je pense que ça vaut la peine de mettre ta partenaire au courant que tu fais ça ! »

Eh oui, même quand les secrets sont mignons, parfois, communiquer est plus utile ! Et si vous êtes curieuse de ce qui se passe côté francophone, sachez que Reddit France a posé la même question à ses utilisateurs et utilisatrices et que les résultats sont… un peu moins charmants, dirons-nous.

Crédit photo : Samson Katt / Pexels