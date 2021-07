6 films qui vous feront aimer le sport si vous êtes du genre à vous ennuyer devant les JO

Du foot, du patin, du catch… il y en aura pour tous les goûts, et ce, sans bouger de votre canapé. Voilà six films dans lesquelles les héroïnes sont des sportives !

Les Jeux olympiques, ça ne vous fait ni chaud ni froid ? Le 100 mètres, le tir à l’arc, le golf, le taekwondo, tout cela vous indiffère ? Mais vous n’êtes pas contre vous poser devant un bon film ? Ah, ouf !

On a pensé à vous avec cette liste de films feel good, féministes pour certains, où les sportives sont à l’honneur, des championnes aux débutantes.

Joue-la comme Beckham

S’il y a bien un film que l’on revoit toujours avec plaisir, c’est Joue-la comme Beckham (disponible sur Disney+), comédie anglaise de 2002 — signée Gurinder Chadha — sur Jess, une passionnée de foot qui joue en cachette de sa famille très tradi, selon laquelle la place d’une femme n’est pas sur le terrain.

Ça pourrait être bourré de clichés sur le tiraillement d’une jeune femme d’origine indienne entre ses traditions et son envie de faire ce qui lui plait quitte à décevoir ses parents et sa communauté, c’est au contraire drôle et vivifiant.

Et comme Keira Knightley, révélée dans ce film, on attend de pied ferme une suite où son personnage de Jules aurait eu une histoire d’amour avec Jess !

Une équipe hors du commun

Une équipe hors du commun (disponible sur MyCanal), c’est déjà un casting quatre étoiles avec la crème de la crème des années 1990. Jugez plutôt : Geena Davis, Madonna, Lori Petty, Rosie O’Donnell, et cerise sur le gâteau, Tom Hanks, pour ce film consacré aux débuts de la All-American Girls Professional Baseball League dans les années 40 !

Vous ne pigez pas grand-chose au baseball ? Pas grave, appréciez seulement la comédie, certains gags un peu vieillots mais qui fonctionnent encore très bien, sans oublier les costumes… en attendant une nouvelle adaptation avec Abbi Jacobson (Broad City) et D’Arcy Carden (The Good Place).

Goooo Peaches !

Bliss

J’ai beau être profondément allergique à tous les sports de glisse, Bliss (disponible sur Cinémas à la demande) donne quand même une furieuse envie de chausser des patins, d’aller se rentrer dedans sur le track et de devenir une de ces filles badass qui font du roller derby et ont des surnoms qui claquent. S’il ne faut qu’une raison de regarder ce premier film réalisé par Drew Barrymore, c’est bien celle-là.

« Un film comme Bliss aurait du être plus queer », a reconnu récemment Elliot Page. « Ce n’était pas un reflet réaliste du monde du derby, et j’aurais aimé que ce soit différent. J’adore ce film, que ce soit clair. Je l’aime, on s’est tellement marré, j’y ai rencontré deux de mes meilleures amies. Mais oui, quand on le voit maintenant, on se dit que c’est dommage. »

Allez, on pardonne quand même, et on profite de la glisse.

Battle of the Sexes

Battle of the Sexes, (disponible en VOD sur Canal et Orange) c’est une comédie réjouissante sur le sexisme dans le sport mais aussi une belle tranche d’histoire : dans les années 70, l’affreux macho Bobby Riggs défie la numéro 1 mondiale Billie Jean King sur le court de tennis — un match pour montrer la soi-disant supériorité des hommes sur les femmes, le tout sur fond de revendications pour l’égalité salariale entre sportifs et sportives (eh oui, comme quoi, rien n’a vraiment changé de ce côté-là !).

C’est aussi l’occasion de mieux connaître Billie Jean King, ici jouée par Emma Stone : une sportive qui a marqué l’Histoire du sport, le tennis, mais aussi les combats féministes. Ouvertement lesbienne, elle a aussi été précurseuse pour la reconnaissance des personnes LGBTI+ en faisant son coming out en 1981, un très gros risque pour sa carrière.

Moi, Tonya

Moi, Tonya, (disponible en VOD sur Canal et Universciné)c’est un biopic survolté sur la patineuse américaine Tonya Harding, sur son ascension dans les années et sa rivalité avec Nancy Kerrigan, la bouseuse versus la petite princesse, une rivalité qui entraînera malheureusement sa chute.

C’est Margot Robbie qui incarne cette patineuse incroyablement talentueuse au tempérament pas toujours facile à gérer. Alors même si les triple axels ne sont pas votre tasse de thé, on appréciera l’humour noir et le format faux documentaire venant ajouter du piquant et du trouble (qui ment, qui dit la vérité ?) à cette histoire fascinante sur fond de compétition sur la glace et de jalousie.

Une famille sur le ring

Pour être tout à fait transparente, je n’ai pas (encore) vu Une famille sur le ring, MAIS si vous avez écouté le dernier épisode de LMK, vous savez déjà tout de mon amour pour Florence Pugh (à prononcer comme il se doit, Florence Piou). C’est donc les yeux fermés que j’ajoute à cette liste Une famille sur le ring, directement sorti en VOD en France.

Il y a cette chère Florence, mais il y a aussi The Rock et une tripotée d’acteurs et actrices cool comme Lena Headey, Nick Frost ou Vince Vaughn — tout ça au service d’un film basé sur un documentaire autour d’une famille de passionnés de catch. Ça vend du rêve, non ?

