10 reprises qui valent mieux que la chanson originale, selon des critères très objectifs (les miens)

Parfois, une reprise fait encore mieux le job que la chanson originale. De Sonic Youth à Joan Jett en passant par Aurora, voilà quelques covers imparables.

Joan Jett & The Blackhearts – Crimson and Clover

En 1982, l’impériale Joan Jett reprend la douce et lancinante Crimson & Clover de Tommy James & The Shondells et la rend sexy et langoureuse.

On adore, en partie parce qu’elle n’a même pas pris la peine de changer les pronoms.

Sonic Youth – Superstar

Dans l’album hommage aux Carpenters, je demande la magistrale reprise de Superstar par Sonic Youth, qui avec la voix de Thurston Moore devient lugubre et inquiétante.

Oasis – I Am The Walrus

Une chanson de six minutes, à la structure tarabiscotée et qui ne veut rien dire… et reprise par Oasis. Pas mal, non ? Si en plus, c’est du live grandiose à une époque où les deux frangins Liam et Noel ne s’arrachaient pas les yeux (enfin pas en permanence, quoi), c’est encore mieux.

Alors vous allez me dire, personne ne surpasse les Beatles. Peut-être bien. Mais quand on s’appelle Gallagher, on peut se permettre toutes les vantardises. Goo-goo-goo-joob !

The White Stripes – I Just Don’t Know What To Do With Myself

Le classique de Dusty Springfield reprend vie sous le duo guitare-batterie des White Stripes, servi par une lap-dance de Kate Moss, parce que pourquoi pas.

Ça ne surpasse pas la voix de fausset de Cameron Diaz dans la rom-com culte Le mariage de mon meilleur ami, mais presque.

Johnny Cash – Hurt

Chant d’adieu de Johnny Cash, ce Hurt déchire le cœur. C’est simple, c’est comme si cette chanson crépusculaire de Nine Inch Nails avait été écrite juste pour lui.

Karen O, Trent Reznor et Atticus Ross – Immigrant Song

En ouverture du film The Girl With The Dragon Tattoo, adaptation du premier volet de la saga Millenium par David Fincher, cette reprise par l’électrisante Karen O et ses éclats de voix suraigus fait plus qu’honneur à l’originale de Led Zeppelin. Oui oui, j’ose le dire : elle la dépasse.

The Distillers – Ask The Angels

Dès son premier album, Brody Dalle et sa bande reprend la plus punk des poétesses, Patti Smith et offre une version cradingue et à vif de cette chanson culte des années 70.

AURORA – Rasputin

La chanteuse norvégienne Aurora reprend et twiste l’inénarrable tube disco de Boney M. Et juré, vous pouvez encore danser dessus.

Kaleida – 99 Luftballons

Avis aux germanophiles et phones, on se sait, on est les premières à se lever en soirée pour se déchainer sur les 99 ballons de Nena.

Cette fois, on va se rouler en boule avec cette cover mélancolique à souhait.

Daði Freyr – Arcade

Vous vous souvenez de Daði Freyr, loufoque représentant de l’Islande à l’Eurovision en 2021 ? Ses reprises en tout genre disponibles sur Youtube sont souvent des petits chefs d’œuvres, à commencer par celle du gagnant hollandais de l’Eurovision en 2019, Arcade.

Sorry, Duncan, mais ces 12 points iront à l’Islande cette fois !

Et pour vous ? C’est quoi la reprise qui les surpasse toutes ?

