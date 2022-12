10 coffrets maquillage à offrir à Noël pour changer de l’éternelle carte cadeau

Les plus beaux coffrets de maquillage sont arrivés ! Si vous ne savez pas encore quoi choisir, pas de panique, on a sélectionné pour vous les 10 offres de Noël les plus interessantes. Let’s go !

C’est la dernière ligne droite ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour faire vos cadeaux de Noël. Et si vous voulez vous simplifier la vie tout en offrant quelque chose à la fois pratique et qualitatif, les coffrets de maquillage sont tout indiqués. Ça tombe bien, Sephora, Nocibé ou encore Marionnaud en ont plein leurs étales. Voilà ceux qui nous ont tapé dans l’oeil.

Coffret maquillage Nars

Coffret Ultimate Orgasm Set – Nars – 53€

Coffret maquillage KVD Beauty

Coffret Moon Surge 3-Piece Vegan – KVD Beauty – 39,90€

Coffret maquillage Tarte

Coffret essentiels yeux – Tarte – 24€

Coffret maquillage Fenty Beauty

Coffret Glossy Posse Volume 5.0 – Fenty Beauty – 39,90€

Coffret maquillage (pinceaux) Sephora Collection

Coffret Glitter Brush – Sephora Collection – 32€

Coffret maquillage Charlotte Tilbury

Coffret Pillow Talk On The Go Kit – Charlotte Tilbury – 49,90€

Coffret maquillage Benefit

Coffret Tatally Glam Telegram Holiday Kit – Benefit Cosmetics – 49,90€

Coffret maquillage Rare Beauty

Coffret Perfect Strokes Eye Essentials – Rare Beauty – 32€

Coffret maquillage Estée Lauder

Coffret Blockbuster – Estée Lauder – 150,90€

Coffret maquillage Nocibé

Coffret Prestige – Nocibé – 49,95€

