Les plus beaux coffrets parfums à offrir à Noël

Les fêtes de fin d’année, c’est la meilleure période pour (se faire) offrir du parfum ! Voici notre sélection pour un réveillon qui sent bon.

Pour Noël, les marques de cosmétiques et maisons de parfum proposent des coffrets colorés pour mettre en valeur leurs jus fétiches. On a sélectionné pour vous les coffrets les plus « waou » pour gâter vos proches (ou vous faire plaisir, parce qu’il n’y a pas de raison).

Coffret J’adore Infinissime de Dior

Coffret eau de parfum J’adore Infinissime et huile parfumée — Dior — 76,93 €

Coffret Aqua Allegoria Mandarine Basilic de Guerlain

Coffret eau de toilette Aqua Allegoria Mandarine Basilic, lait pour le corps et miniature — Guerlain — 94,50 €

Coffret Flower Bomb de VIKTOR&ROLF

Coffret eau de parfum Flower Bomb, lait corps, crème corps et miniature — VIKTOR&ROLF — 79,80 €

Coffret Musc Noir de Narciso Rodriguez

Coffret eau de parfum Musc Noir, gel douche et lait corps — Narciso Rodriguez — 78,40 €

Coffret Gingembre Rouge de Roger&Gallet

Coffret eau parfumée Gingembre Rouge, savon et miniature — Roger&Gallet — 24,43 €

Coffret 001 fleur d’oranger, petit grain et bergamote de Bon Parfumeur

Coffret eau de parfum 001 fleur d’oranger, petit grain et bergamote et miniature — Bon Parfumeur — 95 €

Coffret La Vie Est Belle de Lancôme

Coffret eau de parfum La Vie Est Belle, lait corps et miniature de mascara Hypnôse — Lancôme — 69,30 €

Coffret La Fille de l’Air de Courrèges

Coffret eau de parfum La Fille de l’Air et bougie parfumée — Courrèges — 86,79 €

Coffret Girl de Rochas

Coffret eau de toilette Girl, savon parfumé et miniature — Rochas — 55,30 €

Coffret Chloé de Chloé

Coffret eau de parfum Chloé et lait corps — Chloé — 92 €

Coffret La Petite Robe Noire de Guerlain

Coffret eau de toilette La Petite Robe Noire, lait corps et miniature — Guerlain — 69 €

Coffret Twilly Eau Ginger d’Hermes

Coffret eau de parfum Twilly Eau Ginger, lait corps et miniature — Hermes — 75 €

Coffret Mon Premier Parfum de Lolita Lempicka

Coffret eau de parfum Mon Premier Parfum et lait corps — Lolita Lempicka — 66,75 €

Coffret Flower by Kenzo de Kenzo

Coffret eau de parfum Flower by Kenzo, savon et crème mains — Kenzo — 67,50 €

Coffret Nina de Nina Ricci

Coffret eau de toilette Nina et miniature — Nina Ricci — 54,75 €

Coffret L’Eau d’Issey d’Issey Miyake

Coffret eau de toilette L’Eau d’Issey, crème douche et lait corps — Issey Miyake — 69 €

Coffret Alien de Mugler

Coffret eau de parfum Alien et lait corps — Mugler — 68,25 €

Coffret Replica By The Fireplace de Maison Margiela

Coffret Replica By The Fireplace et bougie parfumée — Maison Margiela — 69 €

Coffret Herbae de L’Occitane

Coffret eau de parfum Herbae, lait corps et miniature — L’Occitane — 93 €

À lire aussi : Les meilleurs coffrets cadeaux bain et corps à offrir à Noël