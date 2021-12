10 coffrets beauté parfaits pour des cadeaux last minute

Il vous reste quelques cadeaux à faire pour Noël ? Découvrez 10 coffrets beauté qui feront mouche à coup sûr.

Les fêtes arrivent à grands pas et il vous manque toujours quelques idées de cadeaux pour gâter vos proches ? Pour cette dernière sélection beauté avant le grand jour, on a repéré 10 coffrets beauté qui ont de grandes chances de faire leur petit effet sous le sapin.

Coffret Spa d’Oh My Cream Skincare

Coffret Spa d’Oh My Cream Skincare, 45€

Ce joli coffret permet d’offrir une vraie pause beauté. Il contient un gommage nourrissant pour le corps, une huile nourrissante, une miniature du masque apaisant SOS pour le visage ainsi qu’une brosse pour le corps afin de découvrir les bienfaits du brossage à sec.

Coffret 2021 Discoveries de Sephora

Coffret soin et maquillage 2021 Discoveries de Sephora, 35€

Pour les fans de cosmétiques, Sephora a réuni les miniatures de cinq des produits qui ont marqué l’année 2021 : le mascara Limitless d’ILIA, le glossaire H2O de Tarte dans la teinte Villa, le sérum hydratant Thirst Trap Juice de Wishful, l’exfoliant visage Lemonade Smoothing d’OLE HENRIKSEN et la crème hydratante Hydra Vizor SPF30 de Fenty Skin.

Coffret Gilty Pleasures Mini Lip Trio de Pat McGrath

Coffret de trois mini rouges à lèvres de Pat McGrath, 29,90€

Trois teintes du rouge à lèvres mat MatteTrance de PAT McGRATH LABS sont proposées dans une jolie pochette dorée emplie de sequins : Soft Core, un rose satiné, Executive Realness, un rose mûre profond et Elson 2, un rouge universel qui sublimera toutes les carnations.

Coffret Pure Mask Magic d’Evolve

Coffret de trois mini masques Pure Mask Magic d’Evolve, 38€

Ce coffret contient trois masques bio pour régénérer, purifier, illuminer, adoucir et hydrater la peau du visage. Un cadeau qui fera plaisir à celles et ceux qui ne manqueraient leur session pampering du dimanche soir pour rien au monde !

Trio Bye Bye Plastique d’Unbottled

Trio Bye Bye Plastique d’Unbottled, 29,90€

Pour dire enfin adieu au plastique dans la salle de bain, Unbottled propose un joli coffret en carton recyclable composé de ses trois produits phares : un gel douche solide, un nettoyant visage ultra doux et un shampoing solide.

Cracker mascara et rouge à lèvres de Pomponne

Cracker duo mascara et rouge à lèvres de Pomponne, 55€

Du maquillage ? Avec plaisir ! Mais s’il est vegan, clean et made in France, c’est encore mieux… Pour les fêtes, Pomponne propose ce joli cracker au look festif composé d’un mascara noir et d’un rouge à lèvres dans une teinte bois de rose particulièrement flatteuse.

Coffret Splendist de Blissim

Trousse multimarque Splendist de Blissim, 65€

Dans ce très beau vanity en velours, on retrouve douze produits pour le visage, le corps et les cheveux en format vente, dont une crème de jour Caudalie, un masque Fresh, un gommage Green Barbès et une huile illuminatrice Pai. Un cadeau dont on vous parlera encore plusieurs années après !

Coffret de baumes à lèvres de The Body Shop

Coffret de quatre baumes pour les lèvres de The Body Shop, 12€

The Body Shop propose un coffret tout mignon pour prendre soin de ses lèvres tout en leur donnant une touche de couleur. Il contient quatre baumes parfumés à la fraise, à la framboise et à la pastèque.

Coffret soin visage débutant de Kiehl’s

Coffret soin visage Skincare Beginner de Kiehl’s, 40€

Une routine complète de soin visage, c’est ce que contient ce coffret signé Kiehl’s. Cinq essentiels de la marque sont au rendez-vous, en format miniature : un nettoyant visage, une lotion tonique, une crème contour des yeux, un soin hydratant et un sérum de nuit régénérant.

Coffret de maquillage Pillow Talk de Charlotte Tilbury

Coffret de maquillage Pillow Talk de Charlotte Tilbury, 49,90€

Pour arborer le look signature de la maquilleuse Charlotte Tilbury, ce coffret renferme quatre des best-sellers de la marque : un mascara format voyage et un crayon pour les yeux full size, un mini crayon à lèvres et un rouge à lèvres miniature dans la teinte culte « Pillow Talk ».

