Ce que les rédac beauté de Madmoizelle rêvent de recevoir à Noël

Il n’y a pas que les enfants qui font des listes au Père Noël, les rédactrices beauté de Madmoizelle aussi ! Voici les produits qu’elles aimeraient découvrir sous le sapin.

Quand on aime, on ne compte pas ! Cette expression pourrait parfaitement décrire l’état d’esprit de Virginie Haumont et Barbara Olivieri, les rédactrices beauté de Madmoizelle, au moment de rédiger leur lettre au Père Noël.

Même si leur salle de bains déborde déjà, ça ne les empêche pas de rêver de certains produits cosmétiques et beauty tools. Voici leurs souhaits pour cette année — et oui, elles ont été très sages !

Les cadeaux de Noël beauté dont rêve Virginie

Coffret Bisou and Shine de Violette_FR

Coffret Bisou and Shine de Violette_FR, 74€

Ce joli coffret signé Violette_FR, la marque éponyme de la célèbre maquilleuse Violette Serrat, contient trois essentiels pour se faire la pommette glossy et la bouche gourmande : un stick enlumineur de teint Baume Shine et deux baumes mats colorés pour les lèvres Bisou Balm.

Parfum Lírio de Granado

Eau de cologne Lírio de Granado, 75€

Cette eau de Cologne est une ode à la fleur de lys, rehaussée par des notes de citron, de poivre, d’acacia, de musc et de bois de cèdre. Un jus enveloppant qui séduira les fans de fleurs blanches et de fragrances florales épicées.

Coffret Start The Day Bright Collection d’Aurelia

Coffret essentiels Start The Day Bright Collection d’Aurelia, 60€

Les quatre essentiels de la marque pour le soin du visage sont réunis dans une jolie boîte en fer rose pale : le contour des yeux Brightening Eye Serum en taille réelle, l’exfoliant visage Refine & Polish Miracle Balm, le sérum éclat Revitalise & Glow Serum et la crème de jour Revitalise Day Moisturiser en formats voyage. Une routine complète pour rallumer le glow au saut du lit.

Coffret Christmas In The City de Too Faced

Coffret de maquillage Christmas In The City de Too Faced, 56€

Avec son look noëlique à souhait, ce coffret est le cadeau idéal à glisser sous le sapin. Il contient une palette de quatre blush, deux palettes de douze fards à paupières pour le maquillage des yeux et un mini mascara Better Than Sex.

Coffret Mini Soft Pinch Liquid Blush Trio de Rare Beauty

Coffret de blush liquides Mini Soft Pinch Liquid Blush Trio de Rare Beauty, 25€

Pour les fêtes, le célèbre blush liquide Soft Pinch de Rare Beauty se réinvente en format mini dans un irrésistible coffret cadeau. On y retrouve la teinte culte Bliss, un rose nude mat, ainsi que deux nouvelles teintes en édition limitée : Hope, un mauve nacré, et Peace, un abricot nacré.

Sèche-cheveux Dyson Supersonic de Dyson

Sèche cheveux Dyson Supersonic de Dyson, 399€

Ce sèche-cheveux offre une protection contre les dégâts causés par une chaleur excessive afin de préserver la brillance naturelle de la chevelure. La température de l’air est mesurée 40 fois par seconde, ce qui permet de la contrôler en permanence. Il est livré avec quatre embouts, dont un diffuseur, pour s’adapter à tous les types de cheveux et à toutes les envies de coiffure.

La liste de souhaits beauté de Barbara pour Noël

Le coffret de soins pour les cheveux de Gisou

Coffret The Season Special, Gisou, 54€

Depuis que j’ai eu l’occasion de tester l’huile pour les cheveux de Gisou (une merveille), je m’intéresse de plus près à cette marque lancée par l’influenceuse Negin Mirsalehi. Cette dernière utilise le miel produit dans le jardin de son père apiculteur pour enrichir les soins de son label.

Alors quand j’ai vu que deux nouveaux arrivants s’était ajoutés à l’offre Gisou, un leave-in conditioner (parfait pour les cheveux texturés, bouclés, frisés, crépus) et un primer pour pouvoir préparer la fibre au coiffage…. Je l’ai di-rect mis dans ma liste au père Noël !

Coffret maquillage Disco Haul de Milk

Coffret disco Haul, Milk, 17€

Ce coffret ne contient que quatre produits, pourtant, il offre l’essentiel.

D’abord, il y a le bronzer, puis le blush qui peut également s’utiliser en baume teinté pour les lèvres, le primer (qui est tout simplement une tuerie) et le mascara. En plus, tous les produits sont vegan. Et ça, c’est un gros point positif.

Coffret Flash Nap de Fenty Beauty

Flash Nap, Fenty Beauty, 37€

Offrir à mes cernes une grosse sieste pour les rendre moins visibles, en voilà une idée ! Cette dernière vient de Fenty Beauty. Pour booster les effets de cette crème vivifiante, la marque a imaginé un petit roller à appliquer directement sur la zone concernée pour la décongestionner. Un très bon cadeau selon moi !

Coffret routine rééquilibrante de Oh My Cream Skincare

Coffret routine rééquilibrante, Oh My Cream Skincare, 40€

Ayant une peau à problèmes je ne sais que trop bien qu’on a toutes et tous tendance à utiliser des produits ultra abrasifs pour pouvoir retrouver un épiderme de folie le plus rapidement possible. Problème : ça mène souvent à des déséquilibres difficiles à traiter.

Pour répondre à cette situation que beaucoup ont vécues, Oh My Cream a pensé à rassembler dans un seul et même coffret tous les produits qui nous permettent de retrouver une routine simple, efficace et saine. Bingo !

Gua Sha Facial Massager de Solaris

Gua Sha, Solaris, 85€

Si vous aimez les gadgets beauté, ce Gua Sha Solaris combine les bienfaits de cette technique ancestrale aux vibrations et à la lumière LED rouge pour combattre le vieillissement cutané. Un combo parfait qui promet à la fois de raffermir le visage, de redonner de l’éclat et de pratiquer le drainage lymphatique.

Et vous, qu’est-ce qu’il y a dans votre liste au père Noël ?

